L’ANRE approuve la séparation comptable des activités de l’ONEE

Cette décision résulte d’un long processus de collaboration entre l’ANRE et l’ONEE, visant à mener à bien ce chantier complexe et stratégique, qui constitue le socle de la régulation du secteur de l’électricité au Maroc, souligne l’ANRE dans un communiqué.

Rappelons que la loi n°48-15 relative à la régulation du secteur de l’électricité et à la création de l’ANRE prévoit que, pour mettre en œuvre la séparation comptable, l’ONEE élabore et soumet à l’ANRE, aux fins d’approbation, les périmètres respectifs des activités liées à la production, au transport et à la distribution d’énergie électrique.

Afin de mener à bien ce chantier, l’ANRE a défini, en collaboration étroite avec l’ONEE, un cadre méthodologique de structuration de la séparation comptable des activités de l’Office, adapté aux spécificités du secteur électrique marocain et aligné avec les standards internationaux, ajoute la même source.

Lire aussi : Diagnostic alarmant sur le marché de l’électricité au Maroc: le Conseil de la concurrence appelle à une restructuration urgente de l’ONEE

La mise en œuvre de la séparation comptable des activités de l’ONEE vise à garantir une transparence accrue sur les coûts des différentes activités de l’Office, en tenant compte des enjeux liés à la régulation tarifaire et en cohérence avec les objectifs d’ouverture à la concurrence, renforçant ainsi la crédibilité du marché électrique national.

Cette séparation comptable a également pour objectif de préparer progressivement les conditions de l’indépendance de la gestion du Gestionnaire du Réseau Électrique National de Transport (GRT), en attendant de confier la gestion du réseau à une entité dotée d’une personnalité morale distincte de celle de l’ONEE, conformément à la législation en vigueur.

Les principes de séparation comptable ainsi adoptés imposent une stricte dissociation comptable entre les différentes activités actuellement exercées par l’ONEE.