ANRE: les régulateurs de l’énergie francophones se réunissent à Abidjan pour renforcer la collaboration régionale

Abdellatif Bardach, président de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) du Maroc et président du réseau francophone des régulateurs de l’énergie, Regulae.fr, a lancé la conférence des régulateurs de l’énergie francophones à Abidjan, en collaboration avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie de la République de la Côte d’Ivoire. Cet événement marque une étape cruciale dans le renforcement de la collaboration et des échanges constructifs en matière d’infrastructures énergétiques sur le continent africain.

Exploitant la diversité des ressources et des innovations technologiques des pays africains et francophones, cette conférence a mis en avant des initiatives clés pour améliorer l’accès à l’énergie, stabiliser les réseaux électriques et intégrer les énergies renouvelables. Les discussions et les présentations des régulateurs membres ont souligné l’importance de la coopération pour relever les défis énergétiques du continent et favoriser un développement durable et intégré.

En accord avec la vision de développement durable promue par le roi Mohammed VI, l’ANRE s’engage à soutenir des projets bénéfiques pour l’ensemble du continent africain. Cette initiative vise à renforcer les capacités régionales et à stimuler une croissance économique inclusive. L’événement a également renforcé l’engagement des participants en faveur d’une intégration énergétique régionale, centrée sur le renforcement des infrastructures et l’harmonisation de la régulation énergétique.

L’ANRE, en tant que chef de file de l’Association méditerranéenne et francophone des régulateurs de l’énergie, coordonne la collaboration de 58 régulateurs issus principalement des continents européen et africain. Ce rôle souligne la position stratégique du Maroc comme point de convergence énergétique entre l’Europe et l’Afrique, et renforce son influence sur la scène énergétique mondiale. Cette dynamique non seulement renforce la position régionale du Maroc, mais ouvre également de nouvelles perspectives pour l’avancement de la régulation énergétique dans ces régions.