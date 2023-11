Le Maroc élu à la présidence du Réseau francophone des régulateurs de l’énergie

Le flambeau de la présidence a été remis à Abdellatif Bardach, président de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE), par son prédécesseur, Simon Turmel, patron de la Régie de l’énergie du Québec, lors d’une cérémonie solennelle.

«Ce sera un grand honneur pour moi de poursuivre et de valoriser les efforts de mes prédécesseurs tout en apportant de nouvelles perspectives et des initiatives ambitieuses pour répondre aux défis de notre temps et aux enjeux de notre métier. Nulle meilleure façon de rendre hommage à mes homologues que d’insister sur le passage à l’action. Ce sera une précieuse opportunité pour porter la voix du Royaume du Maroc et servir mon pays en assumant ces nouvelles fonctions. La consolidation de nos réalisations concrètes dans le domaine des énergies renouvelables sera également une priorité, notamment en nous mobilisant pour la mise en œuvre effective des interconnexions énergétiques», a déclaré M. Bardach lors de son investiture.

Lire aussi : Le président de l’ANRE, Abdellatif Bardach, prend part à la réunion annuelle des plateformes énergétiques de l’UpM

Il est à signaler que M. Bardach assure également la présidence de l’Association des régulateurs méditerranéens de l’énergie (MEDREG). Cette reconnaissance est ainsi le fruit de la crédibilité du Royaume auprès des organisations et des associations internationales. C’est aussi une reconnaissance des efforts inlassables du Royaume dans les domaines de l’énergie électrique et des énergies renouvelables.

Cette nouvelle investiture intervient au moment où l’ANRE accueille, les 21 et 22 novembre à Rabat, l’atelier de travail et l’assemblée générale de RegulaE.Fr, en partenariat avec la Commission européenne et avec la participation de 160 personnalités en provenance de 21 pays, dont les présidents des autorités de régulation des pays africains membres du réseau. Ce rendez-vous international a pour thématique centrale «Les interconnexions énergétiques et la régulation pour une intégration régionale cohésive».