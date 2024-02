L’ANRE approuve et publie la capacité d’accueil du système électrique national au titre de la période 2024-2028

La capacité d’accueil est définie comme étant la quantité maximale en puissance installée à partir de sources d’énergies renouvelables, tous niveaux de tension confondus, que le système électrique national peut accueillir sans poser de contraintes de gestion des moyens de production et de fonctionnement du système électrique, indique l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) dans un communiqué.

À l’issue d’un long processus d’interactions et d’échanges avec les acteurs concernés, le nouveau mécanisme instauré de calcul de la capacité d’accueil a été basé sur une démarche pragmatique, fait savoir la même source.

Par ailleurs, l’agence veillera à pérenniser ce nouveau mécanisme, compte tenu des attentes des parties prenantes concernées du secteur de l’électricité en vue d’affiner le calcul de la capacité d’accueil en question, et ce, à la lumière des réalisations constatées.

C’est ainsi que, sur la période 2024-2028, la capacité d’accueil totale au niveau national cumulera près de 7.236 MW, dont 1.323 MW à accueillir au niveau des réseaux de distribution.

L’ensemble des détails de la capacité d’accueil et sa répartition sur le territoire national sont consultables en ligne sur le site web de l’ANRE (www.anre.ma).

La capacité d’accueil du système électrique national revêt une importance cruciale pour les investisseurs intéressés par les énergies renouvelables. Cela leur offre une transparence essentielle pour choisir les emplacements optimaux et dimensionner leurs projets en fonction des capacités disponibles.

Le choix par l’ANRE d’une période de 5 ans pour définir les capacités d’accueil vise justement à donner plus de visibilité aux parties prenantes, y compris les investisseurs, dont l’attractivité se trouvera, de ce fait, améliorée.

Ce nouveau jalon de l’édifice de régulation du secteur de l’électricité construit patiemment et méthodiquement par notre pays vise à réunir les conditions nécessaires pour traduire, sur le terrain, les hautes orientations royales pour la réussite de la transition énergétique du Maroc.

Autorité administrative indépendante créée en vertu de la loi 48-15, l’ANRE a pour mission d’assurer le bon fonctionnement du marché électrique national, notamment en veillant à la transparence et à l’équité des modalités d’accès et d’utilisation des réseaux électriques nationaux. Elle est ainsi chargée de fixer les tarifs d’utilisation des réseaux électriques de transport et de distribution en favorisant l’efficience du système électrique national et la transition énergétique du Royaume.

Depuis sa création, l’ANRE inscrit son action, dans le cadre de la vision éclairée du roi Mohammed VI, dans le respect des principes constitutionnels d’ordre économique et social et des orientations de la stratégie énergétique nationale appelée à s’accélérer davantage sous l’impulsion des ambitions du Nouveau modèle de développement.