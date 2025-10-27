Lancement d’un programme régional sur les appels d’offres compétitifs pour les projets d’énergie renouvelable en Afrique

Des cadres africains prennent part à la première promotion francophone du programme dédié aux appels d’offres dans le domaine des énergies renouvelables, lancé à Rabat le 27 octobre 2025.

Le 27 octobre 2025, plus de 70 cadres venus de 17 pays africains se sont réunis pour participer à la première promotion francophone du programme «Appels d’offres compétitifs pour les projets d’énergie renouvelable», lancé par Masen et la Banque mondiale avec le soutien de la Banque africaine de développement, de la GIZ GET.Transform, de l’Agence française de développement (AFD) et de l’International Renewable Energy Agency (l’IRENA).

Les drapeaux des 17 pays africains participants au programme francophone sur les appels d’offres en énergie renouvelable à Rabat, le 27 octobre 2025.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision du roi Mohammed VI qui a fait de la transition énergétique un pilier du développement durable et de la coopération Sud-Sud.

L’objectif de cette formation est de permettre aux responsables publics et techniques de mieux concevoir, lancer et gérer des projets d’énergie renouvelable, tout en garantissant leur transparence et leur fiabilité pour les investisseurs.

Un programme en trois étapes

Le programme s’étend sur neuf mois, d’octobre 2025 à juin 2026, et se déroule en trois étapes principales. La première étape a lieu à Rabat avec un atelier immersif d’ouverture qui introduit aux concepts essentiels et aux pratiques liées aux appels d’offres compétitifs. Ensuite, huit sessions en ligne proposent un apprentissage progressif, favorisant les échanges à la fois avec les formateurs et entre participants, malgré la distance.

La troisième étape est la clôture du programme à Ouarzazate, sur le site du complexe solaire Noor, où les participants présentent leurs feuilles de route nationales et appliquent les méthodes apprises directement sur le terrain.

De la théorie aux projets réels

La formation combine théorie et pratique pour renforcer les compétences des participants. Des études de cas adaptées aux réalités africaines et des travaux collaboratifs permettent d’appliquer les connaissances acquises à des situations concrètes.

Les visites de terrain sont un élément central du programme. Les participants se rendent sur des projets emblématiques marocains comme Noor Ouarzazate et la centrale éolienne Nassim Koudia Al Baida pour observer directement la planification, la construction et la gestion de projets d’énergie renouvelable à grande échelle. Ces visites permettent de comprendre concrètement les défis et les solutions dans le domaine de l’énergie verte.

Le programme bénéficie du soutien de plusieurs institutions marocaines, notamment le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Ces partenaires apportent leur expertise et garantissent que le programme répond aux besoins des pays africains et aux exigences des projets d’énergie renouvelable.

Vers une Afrique plus verte et connectée

À l’issue de la formation, chaque pays pourra élaborer une feuille de route nationale pour le développement de ses projets d’énergie renouvelable. Les participants repartent avec des modèles de contrats, des outils pour gérer les risques et des pratiques pour améliorer l’attractivité de leurs projets auprès des investisseurs. Un réseau africain francophone d’experts sera également mis en place pour faciliter le partage des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques entre pays.

Grâce à cette initiative, les participants sont désormais mieux équipés pour superviser des projets d’énergie renouvelable, sécuriser les financements et contribuer au développement durable et à la transition énergétique sur l’ensemble du continent africain.