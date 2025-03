Lancement du Video Game Incubator, un tremplin pour l’industrie du jeu vidéo au Maroc

Le programme Video Game Incubator a été officiellement lancé lundi à Rabat, marquant une étape majeure dans le soutien à l’industrie du jeu vidéo au Maroc. En présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, d’une délégation de l’ambassade de France au Maroc et de plusieurs acteurs du secteur, cet incubateur vise à dynamiser l’écosystème du gaming à l’échelle nationale et internationale, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 11 mars.

Dédié à l’accompagnement de neuf startups marocaines spécialisées dans le gaming, ce programme a pour ambition d’accélérer leur structuration, leur croissance et leur positionnement sur le marché mondial. Durant cinq mois d’incubation, suivis de deux mois de mentorat, les entreprises bénéficieront d’une formation stratégique couvrant la préproduction de jeux vidéo, la gestion d’entreprise, la communication, ainsi que les stratégies commerciale et financière.

En plus d’un encadrement expert, le programme favorisera les échanges avec des leaders internationaux du gaming et offrira des opportunités de rencontres avec des investisseurs et partenaires stratégiques. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la Déclaration d’intention signée en octobre dernier entre le Maroc et la France, sous la présidence du roi Mohammed VI et du président français Emmanuel Macron, visant à structurer et dynamiser l’industrie culturelle et créative du jeu vidéo.

Le ministre Mohamed Mehdi Bensaid a mis en avant l’importance grandissante du gaming à l’échelle internationale et exprimé son ambition de voir émerger des entreprises marocaines de référence mondiale. Il a souligné que ce partenariat avec la France représentait une opportunité unique permettant aux startups marocaines d’acquérir les outils nécessaires à leur expansion et de renforcer l’écosystème national du jeu vidéo.

De son côté, Agnès Humruzian, conseillère de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France à Rabat, a rappelé que le soutien aux industries culturelles et créatives, notamment le gaming, constituait un nouvel axe fort de la coopération franco-marocaine. Elle a mis en lumière le potentiel du secteur en tant que générateur d’emplois et catalyseur de partenariats stratégiques entre les deux pays.

Enfin, Julien Villedieu, fondateur et directeur de la société LLP (Level Link Partners), a précisé que le Video Game Incubator a été conçu par des experts du gaming pour renforcer l’industrie du jeu vidéo au Maroc. Il a souligné que ce programme ambitieux constituait une étape essentielle vers la structuration d’un écosystème compétitif et innovant, prêt à rayonner sur la scène internationale.