Le Maroc, futur hub du jeu vidéo

Longtemps perçu comme un marché émergent sans véritable structuration, le secteur du jeu vidéo au Maroc connaît aujourd’hui une transformation majeure. L’accord récemment signé entre Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et Rachida Dati, ministre française de la Culture, marque un tournant décisif. En présence de Benjamin Anseaume, CEO de TA Publishing, cet engagement scelle une vision commune: faire du Maroc un acteur clé de l’industrie vidéoludique.

Après deux ans de prospection, le choix de TA Publishing s’est porté sur le Maroc en raison de sa stratégie structurée, indique le magazine Finances News Hebdo. «Nous sommes convaincus que Rabat Gaming City deviendra un hub incontournable pour notre croissance», déclare Benjamin Anseaume. Ce projet ne se limite pas à une implantation symbolique: il repose sur la création d’un studio de développement, avec à la clé entre 50 et 100 emplois sur le long terme.

Avec une industrie en croissance de près de 20% par an, le Maroc pourrait générer des centaines de millions de dirhams dans les années à venir. «Le Maroc possède un écosystème vidéoludique en pleine expansion, au même titre que la France. Ce partenariat structurant va accélérer cette dynamique», soulignait Rachida Dati.

Si les premières initiatives, comme Rabat Gaming City, ont permis de poser des bases solides en matière d’infrastructures, elles manquaient d’un véritable écosystème de formation et de production locale. La collaboration avec TA Publishing change la donne. Elle mise sur le développement de contenus, le transfert de compétences et l’intégration des talents marocains dans une dynamique internationale.

L’implication des autorités françaises confère une dimension encore plus ambitieuse au projet. Ce partenariat ne se limite pas à attirer des investissements, mais vise à créer un cadre propice à l’innovation et à l’essor d’une industrie compétitive sur le marché mondial.

L’essor du gaming au Maroc passe inévitablement par une montée en compétences des jeunes développeurs. C’est l’objectif du programme Video Game Creator, qui entend structurer un écosystème durable et compétitif. L’ambition est double: permettre aux talents marocains de s’intégrer dans le marché international et encourager la création de studios locaux capables de produire des titres de renommée mondiale.

L’intégration de TA Publishing au sein de cet écosystème offrira de précieuses opportunités aux étudiants et aux professionnels en devenir. «Former des talents ne suffit pas. Il faut leur donner des perspectives d’emploi, un environnement où ils peuvent s’épanouir et créer leurs propres licences. Le Maroc ne fait pas les choses à moitié et affiche une vision claire pour devenir un hub incontournable du gaming mondial», explique Azad Lusbaronian, directeur du développement d’ISART Digital, partenaire du programme.

Ce partenariat entre le Maroc et TA Publishing est bien plus qu’un simple accord: il pose les bases d’une transformation profonde de l’industrie vidéoludique du pays. En combinant formation, infrastructures de pointe et incitations à l’investissement, le Royaume ne se contente plus d’être un marché de consommation. Il ambitionne désormais d’innover, produire et exporter.