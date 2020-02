© Copyright : DR

Inwi, acteur innovant et actif dans l’inclusion numérique, lance un 2e Cycle de conférences «Digital Act by Inwi» consacré à l’inclusion numérique.

Après un 1er cycle consacré au mobile money et à l’inclusion financière, le deuxième cycle «Digital Act by Inwi», qui a entamé sa première conférence ce vendredi 28 février 2020, traite de l’inclusion numérique sous le thème: «Inclusion numérique, une chance pour le nouveau modèle de développement».

Des intervenants marocains et internationaux ont pris part à cette conférence pour débattre du rôle et de l’impact de l’inclusion numérique sur la société et ressortir des recommandations susceptibles d’accompagner le nouveau modèle de développement national face aux enjeux et défis imposés par la transformation numérique.

Ont pris part à la conférence de ce vendredi 28 février:

– Maxime Topolov, expert en transformation digitale, fondateur Code.Store et vice-président du groupe Smile;

– Amine Zarouk, président de l'Apebi;

– Hind Kabaili, secrétaire générale de l’AUSIM, professeure et chercheuse ISCAE;

– Tarek Fadli, PDG de l'Algo Consulting Group.