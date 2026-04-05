Laâyoune: une saison hivernale prometteuse pour la pêche au poulpe

Selon Zakaria Maji, responsable de la commercialisation des produits de la mer au sein de l’Office national des pêches (ONP) à Laâyoune, 152 embarcations de pêche côtière sont enregistrées au port, dont 80 actives directement dans la capture du poulpe en rotation.

Le responsable a précisé que près de 1.500 tonnes de poulpe ont été débarquées cette saison, pour une valeur estimée à 145 millions de dirhams. L’ensemble des produits de la mer débarqués au port de Laâyoune a atteint 10.600 tonnes, représentant plus de 445 millions de dirhams.

Il a également salué la politique de transparence qui encadre les opérations d’achat et de vente au port, soulignant que la digitalisation des processus de commercialisation a favorisé l’égalité des chances entre les acteurs et consolidé les règles de l’offre et de la demande. Cette approche respecte également les normes de pêche et les périodes de repos biologique mises en place dans le cadre des stratégies publiques de préservation des ressources halieutiques.

De son côté, Hamza Toumi, secrétaire général de la Confédération marocaine des commerçants de poisson en gros à Laâyoune, a indiqué que la saison hivernale du poulpe s’est déroulée dans des conditions globalement satisfaisantes, incluant également d’autres espèces de mollusques. Cette dynamique a généré des retombées positives directes pour les pêcheurs et l’ensemble des professionnels du secteur, tout en produisant des effets économiques indirects bénéfiques pour les populations locales et les zones avoisinantes du port, situé à environ 25 km au sud-ouest de la ville.

La période de repos biologique constitue un temps crucial pour la reproduction du poulpe et le renouvellement des stocks naturels. Elle contribue à la préservation de l’équilibre écologique des chaînes alimentaires marines, tout en améliorant la qualité des produits et en limitant la pêche excessive, garantissant ainsi la durabilité des ressources halieutiques.