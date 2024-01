La ville de Kénitra délègue la gestion de ses services de propreté à Mecomar pour 64 millions de dirhams

Présente dans plusieurs villes marocaines, Mecomar opérera à Kénitra dans le périmètre de la commune de Maâmora, pour collecter et évacuer les déchets ménagers et assimilés et nettoyer les voies et places publiques.

Le contrat prévoit qu’à l’avenir, l’entreprise assure également le tri des déchets ménagers. La ville était à la recherche d’un nouveau prestataire pour le ramassage des déchets ménagers depuis six mois. Ce service était assuré jusqu’ici provisoirement par la société sortante.

La convention a été signée ce lundi 15 janvier par Anas Bouanani, président du conseil municipal de Kénitra, et Rony Tohme, directeur général de Mecomar.

«Cette entreprise va déployer, dans un premier temps, un matériel d’occasion avant de renforcer ses prestations par du matériel neuf et moderne», ont indiqué les deux parties, précisant que Mecomar va employer quelque 400 personnes.