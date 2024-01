Info360. Nouvelle décharge de Casablanca: voici la liste des soumissionnaires à l’appel d’offres

La séance d’ouverture des plis des soumissions pour la gestion déléguée du futur Centre d’enfouissement et de valorisation (CEV) des déchets ménagers et assimilés de Casablanca, a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 5 janvier, au siège de la commune de Casablanca. Pas moins de sept groupements, comprenant des entreprises marocaines et étrangères, ont soumissionné à cet appel d’offres. Il s’agit de:

- Le groupe Coxabengoo (Espagne).

- Le groupement Arma Holding (Maroc) - SGTM (Maroc).

- Le groupement Strat Eggersaman (Allemagne).

- Le groupement Mojazine Abrar Invest (Maroc) - Yesil Global Enerji (Turquie).

- Le groupement Somagec (Maroc) - SOS (Maroc).

- Le groupement CCEPC (France) - Pollucean (Maroc).

- Le groupe China Road and Bridge Corporation (Chine).

Lire aussi : Casablanca: le wali active le projet de la future décharge de Médiouna, le processus de préqualification est lancé

L’annonce de l’attributaire de ce marché se fera après examen des dossiers administratifs, techniques, puis des offres offres financières par la commission de l’appel d’offres nommée à cet effet, apprend-on d’un élu de la commune.

Rappelons que la commune de Casablanca, en concertation avec le ministère de l’Intérieur, avait décidé d’assouplir les critères d’admissibilité à l’appel d’offres, en ramenant à 300 millions de dirhams (au lieu de 500 millions de dirhams) le seuil minimum exigé pour ce qui concerne l’expérience des candidats en matière des travaux de génie civil.

Un contrat de délégation sur 20 ans

L’attributaire de ce marché se verra confier à la fois la conception, le financement, la réalisation, la gestion, l’exploitation et l’entretien du CEV des déchets ménagers et assimilés de Casablanca, y compris le traitement et l’élimination des lixiviats stockés dans les bassins situés dans les anciennes décharges (la décharge publique de Médiouna et la décharge contrôlée de Casablanca), et ce, pendant une durée de 20 ans.

S’étalant sur une superficie de 260 hectares au niveau de la commune Mejjatia Ouled Taleb (province de Médiouna), le futur CEV est destiné à recevoir les déchets ménagers et assimilés de la commune de Casablanca et des communes relevant des provinces de Médiouna et de Nouaceur, soit une moyenne de 6.000 tonnes par jour.