Economie

La taxe de solidarité contre les catastrophes passe officiellement à 1,5%

Illustration du risque de catastrophes naturelles: le séisme d'Al Haouz survenu le 8 septembre 2023.

La hausse de la taxe de solidarité contre les événements catastrophiques appliquée aux contrats d’assurance, passée de 1% à 1,5%, est désormais entrée en vigueur suite à sa publication au Bulletin officiel. Alimentant le fonds dédié, cette mesure vise à renforcer la résilience financière du dispositif face à la multiplication des aléas climatiques et à la flambée des coûts de réassurance.

Par Lahcen Oudoud
Le 25/09/2025 à 13h54

Le prélèvement de solidarité contre les événements catastrophiques, appliqué aux contrats d’assurance, vient d’être relevé. Instituée en 2019 au taux de 1%, cette taxe parafiscale qui alimente le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques (FSEC), est désormais portée à 1,5% conformément au décret n° 2.24.1123, publié au dernier Bulletin officiel. À noter que les primes ou cotisations exigibles avant l’entrée en vigueur du décret, mais non encore réglées demeurent soumises à l’ancien taux de 1%.

Des raisons conjoncturelles et structurelles

Cette revalorisation est due à plusieurs facteurs. Il s’agit notamment de la multiplication des événements climatiques extrêmes qui accroissent la fréquence et l’ampleur des indemnisations, la forte hausse des coûts de réassurance sur les marchés internationaux, pesant lourdement sur l’équilibre financier du système et l’expérience du séisme d’Al Haouz en septembre 2023, qui a doublé la charge financière associée au risque sismique et mis en évidence les limites du taux initial de 1%.

Une couverture obligatoire et élargie

Conformément à la loi 110-14 entrée en vigueur en janvier 2020, tous les contrats couvrant les dommages aux biens ou la responsabilité civile doivent inclure une garantie contre les catastrophes naturelles. Cette couverture protège contre les dommages corporels et matériels affectant habitations, commerces ou installations industrielles.

Lire aussi : Assurances: les raisons de la hausse des primes

La taxe s’applique ainsi à un large éventail de produits: assurances automobile, maritime, aérienne, accidents, maladie, crédit, incendie, grêle, mortalité du bétail… À l’inverse, certaines catégories restent exonérées, comme l’assurance-vie pour les non-résidents ou les contrats couvrant des risques à l’étranger.

Le rôle du FSEC pour les non-assurés

Pour les victimes dépourvues de contrat d’assurance, le FSEC indemnise directement le préjudice corporel et la perte de la résidence principale, dans la limite de 250.000 dirhams pour le logement et jusqu’à 70% des indemnisations accordées aux assurés pour les dommages corporels. Les ayants droit de victimes décédées, disparues ou frappées d’incapacité permanente sont également concernés.

L’indemnisation couvre aussi les intervenants des opérations de secours et les membres d’un ménage dont la résidence principale devient inhabitable. Le montant final des indemnisations est ajusté par le ministère des Finances en fonction de la capacité financière du Fonds.

Par Lahcen Oudoud
Le 25/09/2025 à 13h54
#catastrophes naturelles#intempéries#Séisme#Solidarité#assurance

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Installation du nouveau directeur du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le Maroc renforce sa résilience face aux catastrophes naturelles

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Dérèglement climatique: le Maroc doit mieux s’armer contre le risque de catastrophes naturelles, selon un expert

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Assurances: les raisons de la hausse des primes

Articles les plus lus

1
Said Chengriha, dealer en uniforme: les révélations d’un ex-diplomate algérien sur les laboratoires de drogue dure… et le paravent «Maroc»
2
Le Roi lance des projets ferroviaires structurants à fort impact sur la mobilité dans la zone métropolitaine de Casablanca
3
Défense, commerce, culture... Les mille et un visages du partenariat maroco-indien
4
Sahara: Washington annonce officiellement son soutien à tout investissement américain dans les provinces du Sud
5
Tanger: de nouvelles images exclusives du chantier de restauration du Gran Teatro Cervantes
6
La fin du monde a eu lieu hier
7
Transferts des MRE: Bank Al-Maghrib rassure mais exige la levée des zones d’ombre de l’accord avec la France
8
L’œil de Carlos. Pendant qu’elle dispute au Maroc son patrimoine unique, l’Algérie oublie ses origines Kouloughlis
Revues de presse

Voir plus