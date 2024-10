Installation du nouveau directeur du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques

Cette cérémonie fait suite à la nomination par le Roi, lors du Conseil des ministres du vendredi 18 octobre, de Nouaman Al Aissami en tant que nouveau directeur du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques.

Nouaman Al Aissami est titulaire d’un diplôme supérieur en gestion de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE), ainsi que d’un diplôme d’études supérieures en mathématiques appliquées. Sa carrière au sein du ministère de l’Économie et des Finances a débuté il y a plus de 15 ans. Il a notamment occupé les fonctions d’adjoint au directeur du Trésor et des finances extérieures, chargé du pôle «secteur financier» depuis 2013, et de chef de la division Crédit au sein de la même direction entre 2007 et 2013.

Le Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques, créé en 2020 par la loi n°110-14, est un dispositif essentiel dans le cadre du régime de couverture des conséquences des catastrophes. Il a pour mission d’indemniser les personnes et les biens affectés par des événements de grande ampleur, qu’il s’agisse de phénomènes naturels d’intensité exceptionnelle (tremblements de terre, inondations, glissements de terrain) ou d’autres événements d’origine naturelle ou humaine entraînant des dégâts importants.

La mise en place de ce fonds marque une étape importante dans le renforcement de la résilience du pays face aux risques majeurs, en garantissant une couverture financière aux sinistrés et en soutenant les efforts de reconstruction. Son rôle est crucial pour assurer la protection des citoyens et des entreprises face aux impacts des catastrophes, et il s’inscrit dans une stratégie plus large de gestion proactive des risques et de renforcement de la solidarité nationale.