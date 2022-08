© Copyright : DR

La Société nationale des transports et de la logistique veut redéfinir son positionnement stratégique et son plan de restructuration. Elle a lancé un appel d’offres pour une mise à jour des missions qui lui sont assignées et définir un modèle économique adapté et une orientation stratégique claire et cohérente avec le contexte actuel.

La Société nationale des transports et de la logistique a lancé un appel d’offres pour la réalisation d’une étude de positionnement stratégique et de restructuration du groupe. Cette étude à mener doit ainsi porter sur trois axes. Il s'agit du diagnostic de la performance de la SNTL, l’analyse de l'environnement interne et externe et benchmark international, de la définition de la/les mission(s), du positionnement et des axes stratégiques 2023-2027 et des scénarios de restructuration, et du développement de la feuille de route de l'opérationnalisation du positionnement stratégique et de restructuration du groupe.

Le diagnostic de la performance de la SNTL doit porter, entre autres, sur les missions, les stratégies publiques en matière de gestion des participations de l'Etat, le mode de gouvernance, le cadre réglementaire, la stratégie, la structure et le schéma de filialisation. Il faudra aussi positionner le rôle du groupe par rapport au nouveau modèle de développement ainsi que les différentes stratégies publiques d'une part, et les évolutions du marché d'autre part.

Le benchmark des structures internationales doit, par ailleurs, porter sur l'ensemble des branches d'activités du groupe SNTL et couvrir au minimum six pays.

S’agissant de la définition de la/les mission(s), du positionnement et des axes stratégiques 2023-2027 et des scénarios de restructuration du groupe, la SNTL indique que cet exercice est censé clarifier la/les mission(s) du groupe et de chaque entité, les objectifs et axes stratégiques à court et moyen termes pour réaliser la mission, le modèle économique et le plan d'affaires.

Les scénarios de restructuration du groupe doivent aussi actualiser le portefeuille d'activités, les modèles économiques, le schéma de fusion, scission, filialisation, le cadre réglementaire, les modes de gouvernance et les implications fiscales, entre autres.

Quant au développement de la feuille de route de l'opérationnalisation du positionnement stratégique et de restructuration du groupe, elle devra détailler l'ensemble des initiatives ou chantiers à mener pour opérer la restructuration du groupe SNTL nécessaire pour la réalisation de sa mission et l'opérationnalisation de son positionnement stratégique, en identifiant la structure cible, l'architecture organisationnelle de la société, sa politique de gestion des ressources humaines, sa politique d'achat, son système d'information, sa feuille de route digitale…

L'estimation des coûts des prestations s’élève à 5,4 millions de dirhams et l'ouverture des plis concernant cet appel d'offres relatif à l'étude de positionnement stratégique et de restructuration du groupe SNTL est prévue le 20 septembre.