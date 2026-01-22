Economie

La SNTL prévoit une croissance de 7% et investit 260 millions de dirhams pour moderniser la logistique

Des camions de la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL).

Des camions de la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL). . DR

Revue de presseLe conseil d’administration de la Société nationale des transports et de la logistique a validé un chiffre d’affaires prévisionnel de 761 millions de dirhams pour 2026, en hausse de 7%. L’entreprise consacre 260,5 millions de dirhams à ses projets d’infrastructures et de digitalisation, visant à renforcer le transport routier de marchandises et l’efficacité des services publics. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Par La Rédaction
Le 22/01/2026 à 19h16

Le conseil d’administration de la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL) s’est réuni afin d’examiner les performances récentes de l’entreprise et d’arrêter ses perspectives pour l’exercice à venir. «Cette session, présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a permis de passer en revue les principaux indicateurs financiers et opérationnels de l’entreprise, tout en validant les orientations stratégiques appelées à guider son action dans les prochaines années», écrit le quotidien Les Inspirations Eco du 23 janvier.

Au centre des discussions figurait l’examen du budget prévisionnel pour l’année 2026. Celui-ci prévoit un chiffre d’affaires de 761 millions de dirhams, en hausse de 4% par rapport aux estimations de clôture de 2025 et de 7% comparativement aux réalisations de 2024. Cette évolution traduit une dynamique de croissance continue et témoigne de la solidité du modèle économique de la SNTL, dans un contexte marqué par des exigences accrues en matière d’optimisation des coûts logistiques, de performance opérationnelle et de transition vers des pratiques plus durables. Le conseil d’administration a également validé un budget d’investissement de 260,5 millions de dirhams, destiné à soutenir des projets jugés prioritaires pour le renforcement des capacités de l’entreprise.

«Ces investissements seront principalement orientés vers le développement et la modernisation des infrastructures logistiques», note Les Inspirations Eco. Ils concernent notamment la réalisation des entrepôts logistiques d’Agadir Sud, l’extension de la plateforme logistique de Mohammedia, ainsi que plusieurs projets liés à la digitalisation des processus et au renforcement des systèmes d’information. À travers ces chantiers, la SNTL ambitionne de consolider le maillage logistique national, d’améliorer la qualité des services rendus aux opérateurs économiques et de répondre plus efficacement aux besoins des institutions publiques.

La réunion a également été l’occasion de renforcer les dispositifs de gouvernance de l’entreprise. Le conseil d’administration a procédé à la désignation des membres des comités spécialisés, à savoir le comité stratégie et investissements, le comité audit et risques, ainsi que le comité nomination, rémunération et gouvernance. Ces structures ont pour vocation d’appuyer le conseil dans l’analyse des dossiers stratégiques, financiers et organisationnels, afin de garantir des décisions fondées sur des évaluations approfondies et conformes aux meilleures pratiques en matière de gouvernance des entreprises publiques.

Par ailleurs, les administrateurs ont fait le point sur l’état d’avancement du projet de digitalisation de la gestion du parc automobile public. Ce projet s’articule autour d’une plateforme numérique intégrant la carte électronique «e-vignette», conçue pour simplifier et sécuriser les procédures administratives, améliorer la traçabilité des flottes de véhicules et renforcer la transparence dans l’utilisation des ressources publiques. Les indicateurs présentés font état d’une adoption croissante de cette solution par les administrations et les collectivités territoriales.

À fin 2025, plus de 18 000 cartes «e-vignette» étaient effectivement en circulation, soit une progression de 150% par rapport à l’année précédente. Au total, 701 entités publiques ont déjà adhéré à la plateforme, dont 376 collectivités territoriales. Cette dynamique conforte l’objectif de la SNTL de généraliser progressivement ce dispositif à l’ensemble des administrations, établissements et entreprises publics.

Par La Rédaction
Le 22/01/2026 à 19h16

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Transport: la SNTL a un nouveau patron

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Coopération Sud-Sud: la SNTL va créer des zones logistiques en Afrique subsaharienne

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Détournement de fonds: d’anciens responsables de la SNTL fuient la justice

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Nouveau positionnement stratégique de la SNTL: le marché attribué au cabinet Roland Berger

Articles les plus lus

1
Le roi Mohammed VI salue l’unité nationale et l’élan populaire autour de la CAN
2
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
3
Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix
4
Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert
5
Hausse des frais de scolarité: la colère monte au sein des établissements français au Maroc après les décisions de l’AEFE
6
Algérie: du Sahara à la CAN, chronique d’un pays qui ne perd jamais… sauf face au réel
7
Finale de la CAN: seule une sanction exemplaire du Sénégal peut éviter que l’on assassine une deuxième fois le football
8
Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures
Revues de presse

Voir plus