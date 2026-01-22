La SNTL prévoit une croissance de 7% et investit 260 millions de dirhams pour moderniser la logistique

Le conseil d’administration de la Société nationale des transports et de la logistique (SNTL) s’est réuni afin d’examiner les performances récentes de l’entreprise et d’arrêter ses perspectives pour l’exercice à venir. «Cette session, présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a permis de passer en revue les principaux indicateurs financiers et opérationnels de l’entreprise, tout en validant les orientations stratégiques appelées à guider son action dans les prochaines années», écrit le quotidien Les Inspirations Eco du 23 janvier.

Au centre des discussions figurait l’examen du budget prévisionnel pour l’année 2026. Celui-ci prévoit un chiffre d’affaires de 761 millions de dirhams, en hausse de 4% par rapport aux estimations de clôture de 2025 et de 7% comparativement aux réalisations de 2024. Cette évolution traduit une dynamique de croissance continue et témoigne de la solidité du modèle économique de la SNTL, dans un contexte marqué par des exigences accrues en matière d’optimisation des coûts logistiques, de performance opérationnelle et de transition vers des pratiques plus durables. Le conseil d’administration a également validé un budget d’investissement de 260,5 millions de dirhams, destiné à soutenir des projets jugés prioritaires pour le renforcement des capacités de l’entreprise.

«Ces investissements seront principalement orientés vers le développement et la modernisation des infrastructures logistiques», note Les Inspirations Eco. Ils concernent notamment la réalisation des entrepôts logistiques d’Agadir Sud, l’extension de la plateforme logistique de Mohammedia, ainsi que plusieurs projets liés à la digitalisation des processus et au renforcement des systèmes d’information. À travers ces chantiers, la SNTL ambitionne de consolider le maillage logistique national, d’améliorer la qualité des services rendus aux opérateurs économiques et de répondre plus efficacement aux besoins des institutions publiques.

La réunion a également été l’occasion de renforcer les dispositifs de gouvernance de l’entreprise. Le conseil d’administration a procédé à la désignation des membres des comités spécialisés, à savoir le comité stratégie et investissements, le comité audit et risques, ainsi que le comité nomination, rémunération et gouvernance. Ces structures ont pour vocation d’appuyer le conseil dans l’analyse des dossiers stratégiques, financiers et organisationnels, afin de garantir des décisions fondées sur des évaluations approfondies et conformes aux meilleures pratiques en matière de gouvernance des entreprises publiques.

Par ailleurs, les administrateurs ont fait le point sur l’état d’avancement du projet de digitalisation de la gestion du parc automobile public. Ce projet s’articule autour d’une plateforme numérique intégrant la carte électronique «e-vignette», conçue pour simplifier et sécuriser les procédures administratives, améliorer la traçabilité des flottes de véhicules et renforcer la transparence dans l’utilisation des ressources publiques. Les indicateurs présentés font état d’une adoption croissante de cette solution par les administrations et les collectivités territoriales.

À fin 2025, plus de 18 000 cartes «e-vignette» étaient effectivement en circulation, soit une progression de 150% par rapport à l’année précédente. Au total, 701 entités publiques ont déjà adhéré à la plateforme, dont 376 collectivités territoriales. Cette dynamique conforte l’objectif de la SNTL de généraliser progressivement ce dispositif à l’ensemble des administrations, établissements et entreprises publics.