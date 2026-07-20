La Fondation Banque Populaire célèbre l’achèvement des travaux au collège Abdellah Ben Hussein à Tameslohte

Le jardin botanique réalisé au sein du collège Abdellah Ben Hussein à Tameslohte dans le cadre des travaux menés par la Fondation Banque Populaire.

Afin d’assurer la continuité du parcours éducatif des près de 1.700 élèves que compte actuellement le collège Abdellah Ben Hussein et de leur offrir de meilleures conditions d’apprentissage, la Fondation Banque Populaire a réalisé plusieurs aménagements au sein de l’établissement.

Les travaux ont notamment porté sur la construction de deux salles de classe supplémentaires ainsi que sur la réalisation de nouveaux blocs sanitaires. Ces infrastructures permettront de réduire la surcharge des salles de classe, d’améliorer les conditions d’hygiène et de renforcer la capacité d’accueil du collège, tout en offrant aux élèves un environnement plus favorable à leur apprentissage.

Deux nouvelles salles de classe, des blocs sanitaires, une salle informatique et un jardin botanique viennent renforcer le cadre d’apprentissage des élèves du collège Abdellah Ben Hussein.

Les interventions ont également concerné le réaménagement d’une salle des professeurs, la création d’un jardin botanique et l’équipement d’une salle informatique. Ces nouveaux espaces viennent améliorer le cadre scolaire en le rendant plus fonctionnel, agréable et adapté aux besoins des élèves et du corps enseignant.

Le jardin botanique constitue également un espace pédagogique qui permettra de sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux et à l’importance de la préservation de la biodiversité.

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À travers cette initiative, la Fondation Banque Populaire réaffirme son engagement en faveur du développement du système éducatif national.

Elle poursuit ses actions visant à accompagner les jeunes générations, à favoriser leur épanouissement et leur réussite scolaire, tout en contribuant à réduire les inégalités d’accès à des conditions d’apprentissage adaptées et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les élèves bénéficiaires.