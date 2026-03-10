La finance participative au Maroc face au défi de la maturité

Près de dix ans après l’introduction des banques participatives au Maroc, le secteur poursuit son évolution dans un paysage bancaire largement dominé par les institutions conventionnelles. L’instauration de ce modèle financier répondait à une volonté claire des autorités publiques de diversifier l’offre de services bancaires et de proposer des produits conformes aux principes de la finance participative. L’objectif était également de capter une épargne jusque-là peu intégrée au circuit bancaire et de favoriser une plus grande inclusion financière. Pourtant, malgré l’intérêt initial suscité par ces produits et la mise en place d’un cadre réglementaire spécifique, le développement du secteur reste relativement modeste et son impact sur l’économie demeure limité, écrit le quotidien Les Inspirations Éco.

Plusieurs analyses académiques soulignent aujourd’hui ce décalage entre les attentes initiales et la réalité du terrain. L’étude intitulée «Le bilan mitigé de la finance islamique au Maroc: les paradoxes du développement financier» met en évidence une contradiction notable. Alors que la finance participative a été introduite dans un contexte porteur, marqué par une forte demande pour des solutions financières conformes à la charia et par l’ambition d’élargir l’accès aux services bancaires, sa part dans l’activité globale du système financier reste marginale. L’analyse met en lumière plusieurs facteurs expliquant cette situation. En apparence, les banques participatives ont connu une progression rapide de leurs actifs au cours des dernières années, a-t-on pu lire dans Les Inspirations Éco. Toutefois, cette croissance masque certains déséquilibres structurels qui interrogent leur capacité à jouer un rôle plus déterminant dans la transformation économique du pays. Le principal tient à la nature même des financements proposés. Aujourd’hui, l’activité des banques participatives repose largement sur la Mourabaha, un mécanisme de financement à marge fixe. Cette formule est particulièrement utilisée pour le financement immobilier destiné aux ménages.

Ce modèle a permis à de nombreux foyers d’accéder plus facilement à la propriété et a contribué à dynamiser le marché du logement. En 2024, les financements participatifs ont ainsi permis de soutenir plus de 27,6 milliards de dirhams de projets immobiliers. Dans ce sens, la finance participative a effectivement participé à l’élargissement de l’inclusion financière et à l’intégration d’une partie de l’épargne informelle dans le système bancaire.

Cependant, cette orientation vers le financement des ménages constitue aussi l’un des paradoxes du secteur. Si les banques participatives facilitent l’accès au logement, leur contribution au financement des activités productives reste encore limitée. L’essentiel des ressources mobilisées ne se dirige pas vers l’investissement dans les entreprises, ce qui restreint leur rôle dans la création de valeur et le développement économique.

Un signal encourageant commence toutefois à apparaître. La Mourabaha Équipement, destinée au financement des entreprises, notamment des très petites, petites et moyennes entreprises, enregistre une croissance notable. En 2024, ce type de financement a progressé de plus de 60%. Les montants engagés restent encore modestes, mais cette dynamique témoigne d’un potentiel de diversification de l’offre de financement participatif. Un autre enjeu structurel concerne la nature des ressources collectées par les banques participatives. L’introduction de ce modèle financier a permis de mobiliser une épargne qui était auparavant conservée hors du système bancaire. Néanmoins, cette épargne est majoritairement constituée de dépôts à vue. Cette structure limite la capacité des banques participatives à financer des projets de long terme et à développer des mécanismes fondés sur le partage des profits et des risques, qui constituent pourtant l’un des principes fondamentaux de la finance participative.

Dans ce contexte, les établissements privilégient logiquement des instruments à rendement prévisible comme la Mourabaha, au détriment de modèles plus participatifs mais aussi plus risqués. À cela, s’ajoute un autre défi majeur: le manque structurel de liquidité. Faute d’instruments de refinancement pleinement adaptés, les banques participatives doivent encore recourir à des mécanismes de refinancement conventionnels, ce qui limite leur autonomie financière. Malgré ces contraintes, plusieurs pistes de développement se dessinent pour l’avenir du secteur. La première consiste à diversifier les instruments financiers proposés. Aujourd’hui largement dominé par la Mourabaha, le modèle participatif gagnerait à développer davantage des mécanismes de partage des profits et des risques, tels que la Moucharaka ou la Moudaraba. Ces instruments permettraient d’orienter davantage les financements vers l’investissement productif, l’innovation et l’entrepreneuriat.

La finance participative pourrait également jouer un rôle plus important dans le financement de projets structurants à long terme, notamment dans les domaines des infrastructures, de la transition énergétique ou encore de l’économie sociale et solidaire. Ces secteurs correspondent étroitement aux principes éthiques et à la logique de développement durable qui sous-tendent ce modèle financier, a-t-on encore pu lire dans Les Inspirations Éco.

Le renforcement de l’architecture financière du secteur constitue également un levier essentiel. Le développement d’instruments participatifs de gestion de la liquidité ainsi que l’approfondissement du marché des sukuk apparaissent indispensables pour consolider la stabilité des banques participatives et soutenir leur capacité de financement à moyen et long terme. L’essor durable de la finance participative passera aussi par une évolution des pratiques et de la culture financière. Une plus grande transparence, une gouvernance renforcée et l’intégration des innovations technologiques, notamment dans le domaine des fintech, pourraient contribuer à renforcer l’attractivité et l’efficacité du secteur. Sans une transformation progressive de son modèle et une orientation plus marquée de l’épargne vers l’investissement productif et le capital-risque, la finance participative risque de demeurer essentiellement une alternative éthique au système bancaire classique, plutôt qu’un véritable levier de transformation économique.