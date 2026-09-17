La Banque Populaire lance «La Populaire Numberless», une carte bancaire sans numéro

«La Populaire Numberless», la nouvelle carte bancaire sans numéro lancée par la Banque Populaire.

La Banque Populaire poursuit ses innovations dans le domaine des paiements avec le lancement de «La Populaire Numberless», présentée comme la première carte bancaire marocaine sans numéro. Cette nouvelle carte vise à renforcer la sécurité des paiements tout en simplifiant l’expérience utilisateur.

La particularité de «La Populaire Numberless» réside dans l’absence de numéro de carte et de cryptogramme sur le support physique. Selon la Banque Populaire, ce dispositif réduit les risques de fraude liés notamment à la perte, au vol ou à la photographie de la carte.

Les données sensibles de la carte ne figurent ainsi plus directement sur le support physique. Elles restent accessibles exclusivement via l’application bancaire sécurisée Pocket Bank.

La Banque Populaire présente cette innovation comme une réponse à l’évolution des usages en matière de paiement et comme une solution alignée sur les standards internationaux en matière de monétique.

Troisième innovation monétique en 2026

Cette nouvelle carte intervient également dans une année marquée par une accélération des innovations monétiques du groupe. «La Populaire Numberless» constitue en effet la troisième innovation majeure lancée par la Banque Populaire dans ce domaine en 2026.

Avant «La Populaire Numberless», le groupe avait lancé «La Virtuelle», une carte virtuelle multi-usage présentée comme la première carte au Maroc permettant le paiement sans contact en magasin directement depuis Apple Pay et Google Pay.

La Banque Populaire avait également lancé «L’Instant», une carte éphémère à usage unique disponible via l’application Pocket Bank. Avec «La Populaire Numberless», le groupe bancaire ajoute donc un troisième dispositif à cette série d’innovations développées en 2026.

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À travers cette nouvelle carte, la Banque Populaire affirme vouloir poursuivre sa démarche d’innovation et accompagner l’évolution des usages bancaires au Maroc.

«Avec LA POPULAIRE NUMBERLESS, nous nous inscrivons dans notre engagement à offrir à nos clients des moyens de paiement toujours plus sûrs et adaptés à leurs usages quotidiens», déclare Idriss Bensmail, directeur général de la BCP en charge de la Banque de Détail.

Le responsable ajoute que cette troisième innovation pionnière en 2026 «illustre notre capacité à anticiper les évolutions technologiques du secteur monétique et à les mettre concrètement au service de la sécurité de nos clients».