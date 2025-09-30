KLK Living: trois décennies d’expertise au service de l’immobilier durable

Avec plus de 30 ans d’existence, 10.000 logements livrés et 370 hectares bâtis, KLK Living est aujourd’hui un acteur majeur du secteur de l’immobilier au Maroc. Son positionnement unique de concepteur d’habitats durables repose sur une écoute active du marché et une connaissance pointue des attentes des consommateurs aussi bien nationaux qu’internationaux.

Un concept tourné vers l’avenir

Un concept d’avance, c’est bien plus qu’une signature de marque mais la promesse d’un promoteur qui obtient un fort taux de notoriété et d’agrément du marché.

Le groupe a bâti au fil du temps une réputation solide grâce à des valeurs bien ancrées au service de ses clients aussi bien dans le secteur immobilier que dans l’hôtellerie.

Excellence, confort et respect de l’environnement comme standards

La qualité et la flexibilité, constamment tournées vers l’excellence, le respect de l’environnement et la recherche d’un confort optimal forment la véritable signature des réalisations du groupe. Autant de valeurs qui président à la conception de projets immobiliers appelés à devenir des locomotives du développement urbain, humain et même culturel.

Une offre immobilière diversifiée

C’est ainsi que KLK Living offre une large gamme de biens immobiliers pour satisfaire toutes les bourses: lots de terrains, villas, appartements de moyen et haut standing, duplex, équipements commerciaux. À découvrir sur le site: www.klk.ma.

Le client au cœur de la démarche

«Nous aspirons inlassablement à ce que nos projets incarnent le confort, l’efficacité, le respect de l’environnement, la sécurité et la tranquillité», affirme Ismail Khayatey, fondateur de KLK Living, en mobilisant ses équipes autour d’une vision exigeante. Chez KLK Living, le service client est au centre de la démarche: chaque étape du parcours est pensée pour être fluide, rassurante et personnalisée, afin d’offrir bien plus qu’un logement, une véritable expérience de vie.

Une culture de rigueur et de proximité

C’est pourquoi la démarche commerciale du groupe repose sur des principes intangibles: maintenir une marge raisonnable, respecter avec rigueur les délais, cultiver une véritable proximité avec le client et garantir une qualité de prestation irréprochable.

Une expertise technologique au service des prospects

L’expertise technologique du groupe permet dès le premier contact d’assurer une écoute active, un accompagnement de proximité grâce aux visites virtuelles, une solution qui facilite la collaboration entre les experts immobiliers de KLK Living et les prospects.

Une relation durable avec les clients

Cette relation s’inscrit dans la durée, soutenue par une offre complète de services après-vente et de gestion, incluant notamment un accompagnement dans la gestion syndicale pour sécuriser les biens acquis. L’objectif ultime: demeurer un partenaire de confiance à travers les générations, attentif aux besoins réels de ses clients et garant d’un investissement sûr et pérenne. Contact: www.klk.ma