IPO de CFG Bank: l’opération souscrite près de 35 fois par plus de 23.600 investisseurs

L’introduction en bourse de CFG Bank a connu un grand succès. Son entrée dans la place financière de Casablanca a suscité un vif intérêt auprès du grand public, principalement les investisseurs particuliers. L’opération a été souscrite 34,73 fois par 23.634 souscripteurs, soit un montant total mobilisé 20,8 milliards de dirhams, bien plus que l’objectif initial de 600 millions de dirhams.

Ces chiffres ont été dévoilés lors de la cérémonie officielle de première cotation des actions de la banque, ce lundi 18 décembre à la Bourse de Casablanca. «Cette introduction a suscité un très grand engouement de la part des souscripteurs. On a frôlé les 23.000 investisseurs, dont plus de 22.000 personnes physiques», a déclaré le président du conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad.

Lire aussi : CFG Bank dévoile les ambitions de son introduction à la Bourse de Casablanca

D’après CFG Bank, on retrouve, parmi les souscripteurs, 303 institutionnels, 458 personnes morales et 22.873 personnes physiques de 40 nationalités issus des 12 régions du Maroc. «Ce succès vient confirmer le rôle moteur que peut jouer la Bourse de Casablanca dans l’économie, en parfaite adéquation avec le rôle qui lui a été assigné dans le Nouveau Modèle de Développement», se réjouit le groupe.

Rappelons qu’il s’agit de la première introduction en bourse d’un établissement bancaire depuis près de 20 ans, après celle de la Banque centrale populaire en 2004.

Lors d’une conférence de presse organisée le 23 novembre dernier au siège de la Bourse de Casablanca, CFG Bank avait précisé que l’objectif de cette opération financière était de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance de son bilan, accroître sa notoriété et sa proximité auprès de ses partenaires et du grand public, et ouvrir son capital aux salariés et aux clients pour les associer à sa croissance future.