Bourse de Casablanca: CFG Bank prépare l’introduction de l’année

L’introduction en bourse de CFG Bank est pour le 18 décembre prochain et l’événement marque une étape cruciale dans son plan de développement. C’est ce que relève le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 24 novembre. La motivation principale de cette opération réside dans la nécessité de renforcer les fonds propres pour accompagner la croissance rapide du bilan de la banque et d’améliorer ses ratios prudentiels. Rappelons que CFG Bank est devenue rentable cinq ans après sa création en 2015, lit-on

L’opération intervient huit ans après le démarrage de la banque. Elle vise également «à accroître la notoriété de la banque, à abaisser son coût du capital, et à ouvrir ce dernier aux salariés et aux clients, les associant ainsi à la croissance future», précise le quotidien.

L’augmentation de capital sera directement injectée dans les fonds propres, renforçant ainsi les capacités de financement de CFG Bank et lui permettant d’octroyer de nouveaux crédits à sa clientèle. Cette démarche ne vise pas seulement à financer des investissements futurs, mais à consolider immédiatement de nouvelles capacités de financement.

«En dépit des incertitudes macro-économiques, CFG Bank prévoit une croissance continue de son produit net bancaire (PNB) et une amélioration de son résultat net en 2023. Les perspectives à moyen terme mettent en avant le développement de son modèle économique, axé sur l’innovation technologique et la qualité de service», lit-on encore.

La stratégie de croissance de CFG Bank repose sur trois axes principaux. Tout d’abord, le renforcement du réseau bancaire par l’ouverture de nouvelles agences (deux en 2024) et l’installation de GABs intelligents, garantissant une accessibilité 24h/24 et 7j/7 à toutes les opérations bancaires. Ensuite, la poursuite du développement des segments actuels, tant en termes d’acquisition de clients que de distribution de crédits. Enfin, l’élargissement de l’offre de produits et services, avec un accent particulier sur la digitalisation croissante des opérations.

CFG Bank s’engage également à consolider ses métiers historiques de banque d’affaires, en mettant l’accent sur la croissance et le maintien de ses parts de marché. La banque s’est par ailleurs lancée dans la construction d’un nouveau siège, pour lequel elle a alloué un investissement de 105 millions de dirhams..

Côté chiffres, en 2023, le PNB de la banque s’établirait à 634 millions de dirhams, marquant ainsi une multiplication par deux par rapport à l’année 2020. Cette croissance significative du PNB a été principalement stimulée par l’activité bancaire, caractérisée par une augmentation notable des encours de crédits. Sur la période 2020 à 2023, ces encours ont enregistré un taux de croissance annuel moyen de 25,4%, dépassant les 11 milliards de dirhams. De même, les encours de dépôts ont connu une forte progression pour accompagner le développement des encours de crédits, avec un taux de croissance annuel moyen de 21,4% entre 2020 et 2023, se situant à près de 12 milliards de dirhams.