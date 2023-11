Ce qu’il faut retenir de l’introduction en bourse de CFG Bank

Le Top management de CFG Bank, dont Adil Douiri, fondateur et président du conseil d'administration (3ème à partir de la gauche). A sa droite Amyn Alami, co-fondateur, et à sa gauche Younes Benjelloun DG de la banque, lors de la conférence de presse de ce jeudi 23 novembre à la Bourse de Casablanca.

Après avoir accompagné plus d’un quart des sociétés introduites à la Bourse de Casablanca depuis 1992, à travers sa filiale CFG Finance, CFG Bank, lance à présent sa propre IPO, écrit l’hebdomadaire La Vie Éco. Cette opération vient couronner plus de 30 ans de développement et de croissance pour cette banque qui est devenue, en 2015, une banque universelle de nouvelle génération.

Pour parler de son introduction en bourse, le top management de la banque, accompagné des représentants des banques conseils, a décliné devant les médias les grandes lignes de cette opération. Comme le souligne l’hebdomadaire La Vie Eco, il s’agit de la première introduction à la Bourse de Casablanca d’une banque depuis 2004, date d’introduction de la Banque Centrale Populaire.

Alors que les souscriptions vont démarrer le 30 novembre prochain, le président et fondateur de CFG Bank, Adil Douiri, a déclaré qu’il y a au moins trois bonnes raisons de souscrire à l’introduction en bourse de CFG Bank.

La première raison est liée à la structure. «Ce n’est pas tous les jours qu’une banque offre ses actions à la Bourse de Casablanca. Le secteur bancaire est très différent des autres. C’est un secteur fort, très réglementé par la banque centrale et donc cela apporte une sécurité au petit porteur, qui est supérieure à celle d’une entreprise industrielle», explique-t-il.

Selon Adil Douiri, la deuxième raison a trait au dividende. «Il y aura un dividende versé dans 5 mois, qui vous rémunère déjà de 3%, soit la même rémunération qu’un dépôt à terme». Ce dividende, au titre de l’année 2023, sera versé à l’ensemble des actionnaires, y compris aux nouveaux.

La troisième raison est la croissance soutenue et rapide de la banque et les perspectives de son business plan. «CFG Bank grandit très vite. Aujourd’hui le RNPG est de 160 millions de dirhams, l’an prochain il sera de 250 millions, et 360 millions d’ici 2027», explique Douiri. Et d’ajouter: «Notre business plan est raisonnable dans la mesure où on table sur une croissance équivalente à la moitié de la croissance passée».

Pour rappel, l’introduction en bourse de CFG Bank, qui a reçu dans la nuit de mercredi le feu vert de l’AMMC, sera réalisée par voie d’augmentation de capital pour un montant global de 599.999.950 DH par émission d’actions nouvelles au prix de souscription de 110 dirhams. Cette augmentation de capital représente 15,6% du capital de la société après l’opération.