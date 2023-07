Investissement: un nouveau dispositif qui va aligner les CRI sur la Charte de l’investissement en gestation

Le ministère de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques se penche sur l’alignement stratégique des Centres régionaux d’investissement et la définition du nouveau dispositif de gouvernance et de gestion, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mercredi 26 juillet. Le journal précise que cette initiative vise à permettre aux CRI de pleinement jouer leur rôle de catalyseurs de l’investissement au niveau territorial, ajoutant que ledit ministère vient de lancer un appel d’offres pour la réalisation d’une étude y afférente. «Il s’agit dans ce sens de bénéficier d’un accompagnement visant à définir la feuille de route à adopter. Ainsi, l’élaboration de la feuille de route d’alignement stratégique à l’échelle régionale et nationale consiste à adapter les objectifs/chantiers stratégiques du CRI avec notamment les objectifs de la nouvelle Charte de l’investissement et la Stratégie nationale de l’investissement», apprend-on.

A noter que cette démarche permettra d’élaborer les plans d’action opérationnels, notamment concernant le volet «métier», c’est-à-dire la promotion des territoires et l’impulsion économique, la promotion et l’attraction des investisseurs, le foncier mobilisable pour l’investissement productif et la mise en place des chantiers en lien avec le climat des affaires.

Rappelons qu’une adaptation du cadre institutionnel et de gouvernance des CRI a été initiée à travers le transfert de la tutelle des CRI au chef de gouvernement qui en délègue la gestion au ministère de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques (MICEPP), dont l’ambition est d’accélérer l’atteinte des objectifs stratégiques en matière d’investissement, d’amélioration du climat des affaires et de concrétisation des objectifs de la nouvelle Charte de l’investissement.

Aujourd’hui Le Maroc indique que cette ambition devrait être atteinte à travers une gestion intégrée, de bout en bout, de l’investissement, le renforcement du rôle des CRI dans la promotion de la gestion des investissements au niveau territorial, le renforcement des synergies en matière d’action publique liée à l’investissement, l’accélération des chantiers de réforme facilitant l’acte d’investir, etc. «Adoptée en décembre 2022, la nouvelle Charte de l’investissement a fixé neuf objectifs qui s’alignent sur les recommandations du Nouveau modèle de développement et du programme gouvernemental», rappelle le quotidien, ajoutant aussi qu’une profonde réforme des CRI avait été engagée suite à l’adoption et la promulgation de la loi n°47-18 portant réforme des CRI et création des Commissions régionales unifiées d’investissement «CRUI» en février 2019, ainsi que de son décret d’application en mai 2019.