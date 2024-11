Interconnexion Sebou-Bouregreg: 484 millions de mètres cubes d’eau transférés au 5 novembre

Les eaux sont transférées via une conduite métallique de 3,20 mètres de diamètre avec un débit de 15 m³/s. (MAP)

Depuis sa mise en service le 28 août 2023 et jusqu’au 5 novembre 2024, l’interconnexion des bassins de Sebou et Bouregreg a permis de transférer un volume total de 484 millions de mètres cubes (m³) d’eau au barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, selon la plateforme Maa Dialna affiliée au ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Grâce à un débit moyen de 15 m³ par seconde, l’autoroute de l’eau a permis d’acheminer environ 39 millions de m³ d’eau chaque mois. Selon la plateforme Maa Dialna, «ce flux régulier alimente le barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, qui constitue une source essentielle d’eau potable pour l’axe Rabat-Casablanca».

L’autoroute de l’eau répond à un double objectif: garantir l’approvisionnement pour un corridor urbain clé du Maroc tout en évitant le gaspillage des ressources en eau disponibles. Le barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, en recevant ces volumes, assure ainsi une meilleure distribution des ressources pour répondre à la demande croissante des régions qu’il alimente.

En récupérant les excédents d’eau du bassin du Sebou qui se déversaient auparavant dans l’Atlantique, l’interconnexion hydrique s’appuie sur des infrastructures robustes: 67 kilomètres de canalisations en acier de 3.200 millimètres de diamètre, deux stations de pompage et un bassin de transfert, pour un coût total estimé à 6 milliards de dirhams.