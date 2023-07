Projet d’interconnexion entre le Sebou et le Bouregreg: les travaux achevés à 99%, selon Nizar Baraka

Revenant sur le premier tronçon de l’autoroute de l’eau, devant relier l’Oued Sebou au barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, le ministre de l’Équipement et de l’Eau Nizar Baraka a annoncé, ce mardi 25 juillet, devant la Chambre des conseillers, que le taux de réalisation du projet a atteint aujourd’hui les 99%.

«Lancés en décembre, les travaux de réalisation de l’interconnexion du barrage de garde du Sebou à celui Sidi Mohammed Ben Abdellah au niveau du bassin de Bouregreg ont nécessité une enveloppe budgétaire de 6 milliards de dirhams», a-t-il rappelé, relevant que le chantier, devrait, une fois livré, «jouer un rôle majeur dans la résolution des problèmes d’approvisionnement en eau à Casablanca et à Rabat».

Le projet est conçu pour répondre aux besoins en eau potable de 12 millions de citoyens, pour un volume estimé à 400 millions de mètres cubes par an, a poursuivi le ministre, tout en soulignant qu’une liaison entre le nord et le sud de Casablanca est prévue pour acheminer 4 mètres cubes par seconde d’eau dès le mois de novembre prochain.

Acheminer 15 mètres cubes par seconde

Fruit d’un investissement estimé à 6 milliards de dirhams, financé dans sa quasi-totalité par l’État et les régions, cette première autoroute de l’eau a pour maître d’ouvrage le ministère de l’Équipement et de l’Eau, qui accompagne le projet dans ses diverses étapes. Le monumental ouvrage, qui prévoit d’acheminer 15 mètres cubes par seconde, prend son départ à l’Oued Sebou, au nord-est de la localité rurale de Sidi Yahia El Gharb, à 80 km au nord de Rabat.

Des équipes d’ouvriers et d’ingénieurs de quatre entités marocaines se relaient jour et nuit, pour permettre d’achever les travaux en septembre prochain. Il s’agit de la Société générale des travaux du Maroc (SGTM), de la Société nouvelle des conduites d’eau (SNCE), de la Société maghrébine de génie civil et du Conseil ingénierie et développement, un bureau d’études relevant du ministère de l’Équipement.