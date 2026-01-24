Intégrité des jeux: la MDJS renouvelle ses certifications internationales

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) a annoncé le renouvellement de ses certifications selon la norme ISO/IEC 27001:2022 et les standards de contrôle de sécurité de la World Lottery Association (WLA), version 2024, à l’issue d’un audit exhaustif mené par Bureau Veritas, selon un communiqué publié jeudi.

Cette double reconduction atteste de la conformité du Système de management de la sécurité de l’information (SMSI) de la MDJS aux exigences internationales en matière de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité des données. La norme ISO/IEC 27001:2022, référence mondiale en matière de sécurité de l’information, encadre l’identification et le traitement des risques, tandis que le standard WLA-SCS 2024 renforce les dispositifs spécifiques au secteur des loteries et des paris, notamment en cybersécurité, résilience opérationnelle et protection des données sensibles.

Selon la MDJS, l’audit a évalué l’ensemble des activités couvertes par le SMSI, incluant le développement, le marketing, les ventes et les opérations. «La reconduction de ces certifications, valides pour une durée de trois années avec un audit de réexamen annuel, confirme la mise en œuvre permanente de bonnes pratiques en matière de gestion des données et des risques», précise le communiqué. L’édition 2024 du référentiel WLA introduit par ailleurs une approche plus intégrée de la gestion des risques, cohérente avec les exigences de l’ISO/IEC 27001 version 2022.

Sur le plan sectoriel, l’alignement de la MDJS aux standards de la WLA — seuls standards de sécurité reconnus internationalement dans le domaine des loteries — vise à accroître la confiance des parties prenantes dans l’intégrité des opérations de jeux. La MDJS rappelle avoir été, dès 2005, la première institution africaine du secteur et la 21ème au monde à obtenir la double certification ISO 27001 et WLA, qu’elle renouvelle régulièrement depuis lors.

Entreprise publique à mission, la MDJS encadre l’activité des paris sportifs et des loteries afin d’orienter les joueurs vers une offre légale et responsable. Partenaire majeur du sport national, elle reverse l’intégralité de ses résultats au Fonds national du développement du sport (FNDS) pour le financement des fédérations, l’accompagnement des sportifs de haut niveau et le développement des infrastructures sportives. La MDJS bénéficie également du label RSE de la CGEM, renouvelé à plusieurs reprises, ainsi que de la certification WLA de plus haut niveau en matière de jeu responsable depuis 2013.