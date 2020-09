De g à d: Mohamed Laâziz Kadiri, président de LK Invest et Macky Sall, président du Sénégal

© Copyright : DR

Ordre du jour chargé au prochain conseil d’administration de la CGEM, prévu le jeudi 24 décembre: une nouvelle commission «Afrique», un nouvel administrateur, un nouveau découpage régional, une nouvelle organisation sectorielle, etc.

Lors des mandats effectués par Miriem Bensalah puis par Salaheddine Mezouar, la CGEM était déjà dotée d’une commission dédiée à l’Afrique. Depuis l’élection du binôme Chakib Alj-Mehdi Tazi, celle-ci a été remplacée par la «Commission internationale», présidée par Badr Alioua (par ailleurs président du directoire de Wafasalaf).

Au vu de l’importance que revêt le continent d'un point de vue des échanges économiques, et des chantiers ouverts avec des institutions et des confédérations patronales africaines, le président de la CGEM, Chakib Alj, a décidé de réinstaller la commission Afrique qui, selon nos informations, sera présidée par Mohamed Laâziz Kadiri.

«L’Afrique est un sujet qui a toujours été au centre de l’action de la CGEM et qui le sera encore plus dans le contexte actuel en raison des opportunités que le continent présente pour nos opérateurs économiques. Les deux commissions, Afrique et Internationale, vont travailler ensemble pour promouvoir le développement des entreprises marocaines, en particulier les PME, à l’international», explique une source interne à la CGEM.



Mohamed Laâziz Kadiri a déjà fait ses preuves aux commandes de cette même commission lors du mandat de Mezouar (2018-2020). Parmi ses principales réalisations, la création de la Coalition business Afrique, regroupant les patronats d’Afrique (accord signé à Marrakech en décembre 2019) et un don de 600.000 dollars, mobilisé auprès de la BAD au profit de la CGEM.



En sa qualité de président de LK Invest, une société d’investissement et de conseil créée au Maroc, Mohamed Laâziz Kadiri a accompagné de grands groupes et collaboré avec plusieurs chefs d’Etat africains dont l'ex-président de l'île de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina et l’actuel président du Sénégal, Macky Sall.

Mohamed Laâziz Kadiri est aussi l’actionnaire de référence de Morocco Cruise Line, la nouvelle compagnie maritime dont les capitaux sont à 100% marocains, créée en juin dernier.

Par ailleurs, Le360 apprend de sources sûres que Hassan Belkhayat, fondateur de la société de conseil Southbridge A&I, va rejoindre le conseil d’administration de la CGEM, en tant que membre désigné par le président.

Sa nomination sera également actée lors du conseil d’administration du jeudi 24 décembre.

Comme indiqué lors d’un précédent article, l’ordre du jour de ce conseil d’administration prévoit également l’approbation d’un nouveau découpage régional en vue de se conformer au découpage administratif. Le nombre des bureaux régionaux de la confédération patronale sera ainsi ramené de 14 à 12.

La réunion du Conseil d’administration sera suivie d’un Conseil national de l’entreprise (CNE) qui sera marqué par la présence du ministre de l'Industrie et du commerce, Moulay Hafid Elalamy.

Le CNE, une sorte de parlement interne à la CGEM, est l’une des instances statutaires de la confédération patronale.

La dernière réunion du CNE s’était tenue le 23 mai 2019 au siège de l’usine Somaca à Casablanca, sous la présidence de Salaheddine Mezouar, avec, comme invité de marque, Driss Guerraoui, président du Conseil de la concurrence.