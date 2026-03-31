Influence: 7 leaders marocains intègrent le premier top 100 des directeurs marketing d’Afrique

Brand Africa, en collaboration avec African Business, le MIPAD et l’African Media Agency, dévoile la cohorte inaugurale de l'Africa CMO 100, honorant les 100 leaders marketing les plus influents du continent.

Lancée le 27 mars 2026 à Johannesburg, la première édition du Africa CMO 100 (ACMO100) marque une étape historique pour le rayonnement des marques continentales. Porté par le mouvement Brand Africa, en collaboration avec le magazine African Business, le MIPAD et l’African Media Agency, ce palmarès distingue les 100 directeurs marketing et leaders de marque les plus influents d’Afrique. Ces décideurs sont aujourd’hui considérés comme les architectes de l’identité et de la prospérité économique du continent.

Pendant 15 ans, les recherches de Brand Africa ont montré une domination écrasante des marques non-africaines, captant en moyenne 80% de l’admiration des consommateurs locaux. Pour inverser cette tendance, il fallait mettre en lumière les forces vives derrière les succès de MTN, Dangote ou encore Standard Bank. Ce premier recensement prouve que l’Afrique n’a pas un problème de talent, mais un besoin de reconnaissance pour ses «architectes de l’image».

Une profession désormais dominée par les femmes

L’analyse de cette cohorte inaugurale révèle des mutations profondes dans le paysage décisionnel africain. La tendance majeure est la domination affirmée des femmes, qui représentent désormais 62% des leaders sélectionnés. Cette proportion est particulièrement élevée dans la diaspora (75%), en Afrique de l’Est (72%) et en Afrique du Nord (71%), prouvant que les femmes dirigent aujourd’hui les stratégies des marques les plus puissantes du continent.

Sur le plan sectoriel, les services financiers — incluant la banque, l’assurance et la fintech — arrivent en tête avec 31 lauréats, portés par la dynamique de l’inclusion financière. Ils sont suivis par les télécoms et la technologie, qui comptent 20 représentants. Ensemble, ces deux piliers de l’économie numérique concentrent plus de la moitié de la liste, confirmant qu’ils constituent les principaux viviers de talents marketing en Afrique.

Le Maroc, locomotive de l’influence régionale

La répartition géographique dessine également une nouvelle cartographie de l’influence. Si l’Afrique australe mène avec 39 honorés, l’Afrique du Nord s’impose comme un pôle en pleine ascension avec 14 entrées. Dans cette région, le Maroc se distingue particulièrement avec sept représentants à lui seul, soit plus que l’Égypte et l’Algérie réunies. Cette performance souligne l’émergence de Casablanca comme un hub marketing continental incontournable, au carrefour des marchés francophones et arabes.

Dans le détail, le contingent marocain est porté par des figures du secteur privé et financier: Mounir Jazouli (Bank of Africa), Sakina El Fares (Orange Maroc), Mehdi Yaroub (Renault), Nadia Rahim Guérin (inwi), Salma Hamdouch (Les Eaux Minérales d’Oulmès), Fadoua Bisbis (Marjane Holding) et Salma Bencherrif (Groupe Jumia).

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Parallèlement au classement principal, Brand Africa a inauguré le Baobab | Panthéon de l’ACMO pour honorer des carrières d’exception ayant durablement marqué le leadership de marque africain. Parmi les premiers lauréats figurent des icônes telles que Bozoma Saint John, Bernice Samuels, Sylvia Mulinge et Souheil Badaa. La sélection, rigoureuse et indépendante, a été supervisée par un comité d’experts couvrant plus de 20 pays.

Les membres de cette édition seront officiellement célébrés lors de la Brand Africa Week, qui se tiendra à Addis-Abeba du 22 au 26 mai 2026. Cet événement, coïncidant avec la Journée de l’Afrique, prévoit d’être le plus grand rassemblement de directeurs marketing de l’histoire du continent. L’ambition affichée est de porter la part des marques africaines au-delà des 18% d’admiration actuelle chez les consommateurs locaux, malgré une confiance globale de 68% dans le potentiel du continent.