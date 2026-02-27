Lifestyle

Marketing d’influence: lancement de la plateforme Zey Connect pour structurer les collaborations entre marques et créateurs

Lors du lancement de la plateforme Zey Connect, le 26 février 2026 à Casablanca.

Le marketing d’influence franchit une nouvelle étape au Maroc avec le lancement de Zey Connect, une plateforme digitale destinée à encadrer et professionnaliser les collaborations entre marques, agences et créateurs de contenu.

Présentée récemment à Casablanca, cette initiative a été développée par Zey Agency, une agence spécialisée dans le management de talents, le marketing d’influence, les relations presse ainsi que la production de contenus et d’événements.

Dans un contexte où le marketing d’influence connaît une croissance rapide au Maroc, le secteur reste encore marqué par un manque de structuration et par une visibilité limitée sur la performance des campagnes.

La nouvelle plateforme vise ainsi à apporter davantage de transparence et d’efficacité en centralisant l’ensemble du processus de collaboration entre marques et créateurs de contenu. Concrètement, Zey Connect permet notamment l’identification qualifiée des créateurs de contenu; la mise en relation stratégique entre marques et influenceurs; la centralisation des briefs de campagnes; le suivi des activations et l’analyse et la mesure des performances.

Contrairement à certaines plateformes entièrement automatisées, la solution proposée ne repose pas uniquement sur des algorithmes ou sur l’intelligence artificielle. Le système de mise en relation s’appuie avant tout sur l’expertise terrain de l’agence, afin de garantir des collaborations cohérentes et adaptées aux objectifs des marques tout en respectant l’identité des créateurs. Cette approche vise à favoriser des partenariats plus pertinents et à renforcer l’impact des campagnes d’influence.

Le marché marocain du marketing d’influence évolue rapidement, avec des investissements publicitaires en hausse et des annonceurs de plus en plus attentifs aux résultats et au retour sur investissement.

Dans le même temps, les créateurs de contenu cherchent à professionnaliser leur activité et à accéder à des opportunités plus structurées.

Pour Zineb Alaoui M’hamdi, fondatrice de Zey Agency et de la plateforme, cette évolution impose un changement de méthode: «L’influence ne peut plus être improvisée. Elle doit être mesurée, structurée et pensée stratégiquement. Zey Connect est une réponse à cette nouvelle exigence de maturité du marché.»

Le lancement officiel de la plateforme s’est déroulé en présence d’annonceurs, de créateurs de contenu et de représentants des médias, marquant une étape supplémentaire dans la structuration de l’écosystème du marketing d’influence au Maroc.

