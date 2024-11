Bahia Bennis, directrice marketing et communication externe d’Al Barid Bank: «E-ZY, une nouvelle offre bancaire qui adopte les codes des jeunes de tous horizons»

Al Barid Bank a récemment lancé E-ZY, une offre digitale destinée aux jeunes de 18 à 30 ans, qui propose l’ouverture d’un compte bancaire via un parcours 100% en ligne, un package bancaire ainsi que d’autres avantages exclusifs en phase avec leurs préférences et leurs aspirations. Bahia Bennis, directrice marketing et communication externe d’Al Barid Bank, présente cette nouvelle offre ainsi que ses nombreux avantages pour la génération Z et Y.

Le360. Quelles sont les raisons du lancement de l’offre E-ZY et en quoi consiste-t-elle concrètement?

Bahia Bennis. Comme vous le savez, Al Barid Bank a été créée en 2010 avec pour mission d’insuffler une nouvelle dynamique dans l’inclusion et l’éducation financière au Maroc. La banque a dans ce cadre développé une offre adaptée, s’inscrivant au plus près des besoins et attentes de nos concitoyens quel que soit leur niveau de revenu ou leur situation géographique. Cela se reflète dans notre signature «Likouli Al Maghariba».

Ainsi et dans cette même dynamique, les jeunes constituent la force vive de notre pays, c’est une génération pleine d’espoirs et de rêves, très ouverte sur le monde et qui a besoin d’être accompagnée et soutenue dans ses projets et ses aspirations. Ses codes, ses centres d’intérêt et ses ambitions sont bien définis et méritent d’être considérés et adressés de manière spécifique. D’où la création de l’offre E-ZY.

E-ZY est une offre à la fois bancaire et extra bancaire, qui casse les codes et se veut au plus proche des attentes et besoins de la cible. De manière 100% digitale, elle offre aux jeunes de 18 à 30 ans la possibilité d’ouvrir leur compte et de souscrire à un package bancaire complet gratuitement tout en bénéficiant d’avantages exclusifs en phase avec leurs préférences et leurs aspirations: sport, gaming ou musique.

L'affiche de l'offre digitale « E-ZY» lancée par Al Barid Bank (Al Barid Bank)

Aussi, et grâce à des partenariats stratégiques noués par la banque, les jeunes seront invités à des concerts privés, participeront à des compétitions de gaming, bénéficieront de cash back et de réductions sur leurs achats en ligne et bien plus encore. Des avantages évolutifs, dynamiques et qui s’adaptent aux tendances du moment seront proposés aux jeunes clients de la banque sur les pages E-ZY disponibles sur Facebook, Instagram et TikTok. Ce n’est donc pas une offre d’avantages figée dans le temps, mais bien des univers évolutifs, qui apporteront chaque mois leur lot de surprises et de privilèges à nos jeunes clients.

Qu’est-ce qui distingue votre offre de celles qui existent déjà sur le marché ?

E-ZY est une offre qui a trouvé sa source auprès de la cible à laquelle elle s’adresse. Elle a été construite en tenant compte de l’évolution des attentes et des tendances, plaçant le jeune au centre de la réflexion.

En effet, les jeunes étant très portés sur les nouvelles technologies, la banque a choisi de mettre en place un parcours 100% en ligne, intégrant le meilleur des technologies à toutes les étapes du processus d’ouverture de compte et de souscription au pack E-ZY.

Par ailleurs, Al Barid Bank a pris le parti de sortir des sentiers battus en créant une marque spécifique, une plateforme de communication qui se place au diapason des jeunes. En utilisant le rap marocain comme moyen de véhiculer ses messages, en adoptant les codes et le langage des jeunes et en mettant en place des univers d’avantages qui adressent les jeunes dans leur diversité, Al Barid Bank a clairement signifié aux jeunes qu’elle les a compris.

D’ailleurs, et parce que les préférences et les attentes des jeunes évoluent, les avantages proposés aux clients E-ZY ont été pensés pour être à la fois attractifs, évolutifs et au diapason des tendances. Fini l’époque où une carte bancaire ne vous donnait accès qu’à des réductions! La carte E-ZY donnera accès à des évènements d’envergure dans les domaines de la musique, de la comédie, du cinéma, du sport et du gaming. Elle accompagnera les jeunes dans les moments de fête, de détente et de convivialité. E-ZY se veut être concrètement et sans conteste «l’banka d’la gen-Z».

Al Barid Bank avait signé, en mai 2024, un partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Communication et de la Culture. Qu’en est-il de ce partenariat et comment l’offre E-ZY s’y inscrit-elle?

La convention de partenariat signée en mai 2024 avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication illustre la volonté d’Al Barid Bank de contribuer aux efforts du ministère pour faciliter l’insertion et l’accès culturel aux jeunes dans le cadre de sa mission citoyenne au service de tous les Marocains.

Ainsi, et à travers l’offre E-ZY, Al Barid Bank contribue à l’inclusion financière des jeunes Marocains, grâce à une offre bancaire digitale et gratuite, donnant accès à des produits et services adaptés aux attentes et besoins de la nouvelle génération. En outre, les avantages extra bancaires proposés par E-ZY donnent accès à des offres exclusives, culturelles, sportives et de divertissement qui s’adressent toutes les sensibilités à travers les univers gaming, sport et musique.

Il est à souligner que l’offre E-ZY est également accessible via l’application Pass Jeunes, proposée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Par ailleurs, et dans le cadre de ce partenariat, Al Barid Bank a pris part en juillet 2024 au programme Moutatawi3, en participant activement à la sensibilisation et à la formation des jeunes sur les produits et services bancaires dans plusieurs régions du Royaume.

La banque a également accueilli, dans le cadre de l’édition 2024, 250 jeunes pour une immersion dans les métiers de la banque. Enfin, Al Barid Bank continue à œuvrer activement aux côtés du ministère en s’impliquant fortement dans l’éducation et l’inclusion financière des jeunes via différents canaux.