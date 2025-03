Immobilier: ventes en hausse, prix stables en 2024

Le marché immobilier connait une hausse des ventes et une stagnation des prix en 2024.

En 2024, le marché de l’immobilier s’est caractérisé par une évolution honorable des ventes et une stagnation des prix. Les transactions immobilières ont progressé de 5% en 2024, comparé à l’année précédente, avec des augmentations respectives de 5,2%, 5,8% et 1,9% pour les biens résidentiels, les terrains et les biens professionnels.

C’est ce qu’indique l’indice des prix des actifs immobiliers, élaboré par Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC). La stagnation des prix reflète, quant à elle, une stabilisation des prix du résidentiel, une hausse de 0,1% de ceux des terrains et une baisse de 0,1% de ceux des biens à usage professionnel.

Concernant la tendance du marché immobilier par principales villes, à Rabat, les prix se sont appréciés de 0,3% et les transactions se sont contractées de 3,2%. À Casablanca, les prix ont cédé 0,2% et les transactions ont progressé de 2,6%. À Marrakech, les prix ont connu une hausse de 1% et les transactions ont progressé de 4,2%. À Tanger, les prix ont reculé de 0,1% et les transactions ont augmenté de 14,3%.

Lire aussi : Immobilier résidentiel: une forte hausse attendue en 2025

Pour le seul quatrième trimestre 2024, l’indice des prix des actifs immobiliers a connu une croissance de 0,8%, avec des hausses de 1,1% des prix des biens résidentiels (1,1% pour les appartements, 1,3% pour les maisons et stagnation pour les villas), de 1% de ceux des terrains et de 0,1% de ceux des biens à usage professionnel.

S’agissant du nombre de transactions, il a bondi de 17,7%, recouvrant des progressions de 18,9% pour le résidentiel (19,5% pour les appartements, 6,8% pour les maisons et 16,9% pour les villas), de 16,5% pour les terrains et de 10,8% pour les biens à usage professionnel (1,2% pour les locaux commerciaux et 61% pour les bureaux).