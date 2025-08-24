Economie

Imi Ouaddar: le salon des produits du terroir et de l’artisanat se clôture sur un franc succès

Un stand d'exposition au salon d'Imi Ouaddar Tameri des produits du terroir et de l'artisanat. (M.Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 24/08/2025 à 12h06

VidéoLa troisième édition du salon des produits du terroir et de l’artisanat se tient actuellement à Imi Ouaddar, au nord d’Agadir. Organisé par la commune de Tameri jusqu’au 24 août, l’événement accueille plus de 100 exposants de tout le Royaume qui présentent leurs créations, attirant un large public et stimulant l’économie et le tourisme locaux.

La troisième édition du salon d’Imi Ouaddar Tameri des produits du terroir et de l’artisanat se poursuit au nord d’Agadir, jusqu’au 24 août, sous le thème «Les produits du terroir et l’artisanat: patrimoine et levier de l’économie locale». L’événement réunit plus d’une centaine d’exposants venus de toutes les régions du Royaume, offrant un espace d’échanges, de valorisation et de dynamisation économique et touristique pour la zone d’Imi Ouaddar et de ses environs.

Dès l’entrée du salon, installé sur une surface de 1.600 m², le visiteur est accueilli par les senteurs de l’argan, du safran ou des plantes aromatiques. Les stands se succèdent, riches en couleurs et en saveurs, où se côtoient le miel, les dattes, l’amande, la rose ou le cactus, sans oublier les couscous traditionnels et les pièces artisanales façonnées avec minutie. L’ambiance est à la fois conviviale et animée, reflet de l’effervescence estivale qui règne chaque année dans cette station balnéaire.

«L’organisation de ce salon s’inscrit dans le cadre des manifestations économiques et culturelles programmées pour la saison estivale», déclare Mohamed Idjaa, coordinateur général de l’événement. «Les deux premières éditions ont connu un franc succès, laissant une impression positive tant chez les exposants que chez les visiteurs», ajoute-t-il.

Le salon ne se limite pas à l’exposition et à la vente. Il vise avant tout à mettre en lumière le savoir-faire local et à en faire un moteur de développement. «Notre ambition est de valoriser et d’encourager les produits du terroir et l’artisanat afin de contribuer à un développement économique et social durable», confirme Idjaa. «L’événement permet aussi de créer des richesses et d’offrir des opportunités d’emploi, en particulier durant la période estivale», conclut-il.

Lire aussi : Art et artisanat EP-12: dans un atelier de fabrication des tenues amazighes à Agadir

Les exposants partagent cet enthousiasme. «Ce salon représente une véritable opportunité pour échanger nos expériences et renforcer la coopération entre les différentes coopératives», témoigne une participante. «C’est aussi une occasion de promouvoir l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes et des femmes de la région», ajoute elle.

En marge du salon, la programmation offre une diversité d’animations: conférences, ateliers artistiques, formations, spectacles folkloriques et activités culturelles destinées aux visiteurs. La clôture se déroulera en apothéose avec une grande soirée artistique sur la plage d’Imi Ouaddar, où se produiront plusieurs artistes de renom. Chaque été, la vitalité touristique d’Imi Ouaddar contribue au succès de ce rendez-vous, qui s’impose désormais comme une vitrine incontournable du patrimoine artisanal et culinaire marocain.

#Salon#artisanat#patrimoine#Terroir#Agadir#Souss-Massa#Economie

