IDE: la France, de loin, le premier investisseur au Maroc au cours de la dernière décennie

Les investissements directs étrangers (IDE) au Maroc ont évolué en dents de scie au cours de la dernière décennie, mais sont en train de s’inscrire dans une tendance nettement haussière. S’élevant à 39,92 milliards de dirhams (MMDH) en 2015, ils ont par la suite reculé au cours des deux années suivantes avant de rebondir pour atteindre un pic historique de plus de 46 MMDH en 2018, selon les données de l’Office des changes.

Ce record a été suivi d’une contraction accentuée des IDE qui a duré deux ans, puis d’une montée à 40,29 MMDH en 2022. Ces investissements ont légèrement reculé en 2023 avant de reprendre pour se situer à 43,8 MMDH en 2024 (en hausse de 24,7% par rapport à 2023), soit le deuxième niveau le plus élevé depuis au moins deux décennies.

Lire aussi : Investissements: 191 projets pour 326 milliards de dirhams

La répartition de ces IDE par pays fait ressortir une nette domination de la France en tant que premier investisseur au Maroc. L’Hexagone en a, en effet, accaparé près de 31% en 2024, avec plus de 13,55 MMDH. Il est suivi des Émirats arabes unis avec plus de 4,56 MMDH et l’Allemagne (2,46 MMDH). Le top 5 est complété par l’Espagne (2,34 MMDH) et la Chine (2,08 MMDH).

L’évolution de la répartition des investissements directs étrangers au Maroc par pays en millions de dirhams. (Source: Office des changes)

Pays de destination 2015 2019 2023 2024* France 9.032 12.303 12.962 13.558 Émirats arabes unis 6.667 2.646 3.950 4.561 Allemagne 2.032 1.045 1.887 2.469 Espagne 1.945 1.530 3.106 2.347 Chine 406 426 959 2.086 États-Unis 4.249 1.050 1.886 2.070 Grande-Bretagne 1.558 1.613 3.078 1.797 Hong Kong 12 152 98 1.572 Luxembourg 1.037 1.826 1.841 1.505 Pays-Bas 1.239 935 1.794 1.411

* chiffres provisoires

L’analyse de l’évolution des IDE par pays montre que la domination de la France s’est étalée sur presque toute la décennie, à l’exception de 2018 où l’Irlande lui a ravi la position de premier investisseur au Maroc avec 9,65 MMDH, contre 7,7 MMDH.

Idem pour les Émirats arabes unis qui n’ont cédé leur rang de deuxième investisseur au Maroc qu’en 2018. En revanche, le classement de l’Allemagne en 2024 (3ème) et de la Chine (4ème) ne reflète pas une tendance de fond, leur poids ayant été moins important sur la décennie en tant qu’investisseurs au Maroc.

L’évolution de la répartition des investissements directs étrangers au Maroc par secteur d’activité en millions de dirhams. (Source: Office des changes)

Secteur d’activité 2015 2019 2023 2024* Industrie 8.714 12.670 14.265 16.464 Immobilier 10.799 7.078 7.484 9.644 Commerce 2.566 1.825 3.415 2.872 Énergie et mines 2.081 1.337 3.204 2.361 Tourisme 2.350 2.377 2.359 1.843 Transports 394 1.744 2.050 1.355 Télécommunications 3.007 144 148 1.201 Assurance 171 361 36 1.194 Holding 2.636 1.226 755 1.072 Grands travaux 2.998 703 900 943

* chiffres provisoires

En ce qui concerne la répartition de ces investissements par secteurs économiques, elle montre que l’industrie accapare plus 37,58% avec plus de 16,46 MMDH en 2024. Elle est suivie de l’immobilier (9,64 MMDH) et du Commerce (2,87 MMDH). Le top 5 est complété par l’énergie & mines et le tourisme avec respectivement 2,36 MMDH et 1,84 MMDH.

L’analyse de l’évolution des IDE sur la décennie montre que l’industrie a toujours fait partie des premiers secteurs marocains bénéficiaires des IDE et depuis 2019 elle s’est installée en tête du classement.

L’immobilier a été également toujours bien classé et entre 2015 et 2017, il a même accédé au haut du podium. En revanche, le commerce (3ème en 2024) n’est pas constant, étant parfois rétrogradé à des positions inférieures.