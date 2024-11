Ces secteurs qui tirent de nouveau les IDE

Après plusieurs mois de baisses successives en 2023, les indicateurs sont dans le vert. C’est ce qu’indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 27 novembre, citant les derniers chiffres de l’Office des changes. Ainsi, le flux net des IDE au Maroc s’est établi à plus de 16,34 milliards de dirhams à fin septembre dernier. Cela représente +50,7% par rapport à la même période de l’année dernière.

Côté recettes des IDE, elles se sont élevées à 28,7 milliards de dirhams. Soit une hausse de plus de 15% par rapport à fin septembre 2023. Cette performance mérite d’être relativisée, vu que 2023 a enregistré de fortes baisses de plus de 52% par rapport à 2022. «Aujourd’hui, la situation s’est nettement redressée. Les investisseurs étrangers sont de retour, essentiellement dans le domaine des énergies renouvelables (EnR), l’hydrogène vert, l’industrie automobile, l’aéronautique... »

A l’origine de cette forte attractivité des investissements (+50,7%), la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment les premières retombées de la Charte de l’investissement, l’offre Maroc de l’hydrogène vert, la dynamique de l’industrie automobile et de la filière aéronautique ou encore les multiples roadshows effectués par l’AMDIE (Agence marocaine de développement des investissements et des exportations) et les équipes du département de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques.

«D’ailleurs, depuis le 25 novembre jusqu’au 29 de ce mois-ci, une importante délégation des équipes de l’AMDIE et du tout nouveau ministre de tutelle, Karim Zidane, est en mission de prospection au Japon», souligne L’Economiste.

Dans le même sillage du regain d’intérêt des investissements étrangers pour la destination Maroc, le comité de pilotage de projets dans l’hydrogène vert vient de mettre en place une méthodologie pour l’évaluation et la sélection de 40 offres de projets soumises à l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen).

La liste des investisseurs comprend des développeurs de projets, marocains et étrangers, qui souhaitent produire de l’hydrogène vert ainsi que ses dérivés à la fois pour le marché marocain et pour l’export.

Les conventions-cadres d’investissement entre l’Etat et les investisseurs comportent des clauses relatives au calendrier des réunions, afin de garantir des évaluations régulières de l’état d’avancement des projets et des progrès réalisés dans le strict respect des cahiers des charges.