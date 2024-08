Transferts des MRE et IDE: le point au premier semestre 2024

Le siège de l'Office de changes, à Rabat.

Au cours du premier semestre 2024, les transferts de fonds des Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont établis à 56,72 milliards de dirhams (MMDH), contre 55,69 MMDH durant la même période un an auparavant, soit une hausse de 1,8%, selon le bulletin de l’Office des changes sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Le bulletin de l’Office des changes fait aussi état d’un excédent de la balance de services en baisse de 5,8% à 58,45 MMDH, en raison d’une hausse des importations de services (+11,4%), plus importante que celle des exportations (+2,8%).

Pour ce qui est des recettes voyages, elles se sont établies à 49,01 MMDH à fin juin 2024, contre 47,91 MMDH un an auparavant. A l’opposé, les dépenses voyages se sont chiffrées à 14,28 MMDH (+13,8%). L’excédent des voyages s’est situé à 34,72 MMDH à fin juin dernier.

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) s’est quant à lui établi à plus de 10,62 MMDH sur cette même période, en hausse annuelle de 51,6%. Les recettes de ces investissements ont enregistré une augmentation de 8,6%, à plus de 18,58 MMDH, et les dépenses ont fléchi de 21,2% à 7,96 MMDH.

S’agissant du flux net des Investissements directs marocains à l’étranger, il s’est situé à 161 millions de dirhams, poursuit la même source, relevant que les recettes (cessions de ces investissements) ont progressé de 12,9% à 8,75 MMDH et les dépenses ont reculé de 35,6% à 8,91 MMDH.