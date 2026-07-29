Economie

Hydrogène vert: Washington investit dans un mégaprojet à Laâyoune

Lors de la signature de l'accord. Au centre, l'ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Duke Buchan III.

Lors de la signature de l'accord. Au centre, l'ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Duke Buchan III.

Revue de presseL’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) franchit une étape historique en accordant une subvention au consortium ORNX Green Hydrogen pour le futur complexe d’ammoniac vert de Laâyoune. Premier soutien fédéral américain à un projet d’énergie propre dans les provinces du Sud, cet apport de 5,7 millions de dollars concrétise les études d’ingénierie d’un chantier à 4,5 milliards de dollars, confortant l’ambition du Maroc de s’imposer en hub mondial de l’hydrogène propre. Cet article est une revue de presse tirée de Finances News Hebdo.

Par La Rédaction
Le 29/07/2026 à 19h17

L’engagement des États-Unis dans le virage énergétique marocain franchit un cap stratégique d’une portée inédite. En accordant une subvention de 5,7 millions de dollars au consortium ORNX Green Hydrogen, l’Agence américaine pour le commerce et le développement apporte un soutien décisif aux études d’ingénierie du futur complexe d’ammoniac vert de Laâyoune. L’événement, formalisé mardi à Laâyoune, s’est déroulé en présence de l’ambassadeur américain au Maroc, Duke Buchan III, pour sa première visite officielle dans la ville depuis sa prise de fonctions, entouré des représentants de l’agence fédérale, du consortium et des autorités locales, indique le magazine Finances News Hebdo.

Cette enveloppe financière ciblée est destinée à concrétiser les étapes techniques préalables au chantier, englobant les études d’ingénierie préliminaire et de conception détaillée, étapes incontournables pour sécuriser le projet avant de lancer les travaux de construction. Déjà sélectionné en février dernier dans le cadre de l’initiative nationale Offre Maroc, ce projet colossal représente un investissement global estimé à 4,5 milliards de dollars. Il s’appuie sur une alliance internationale solide réunissant l’américain Ortus Climate Mitigation LLC, l’espagnol Acciona et l’allemand Nordex Green Hydrogen.

L’infrastructure ambitionne d’atteindre une capacité de production annuelle d’environ 560.000 tonnes d’ammoniac vert, généré à partir d’un hydrogène décarboné. Pour alimenter ce complexe technologique, le site intégrera plus de 2 gigawatts de capacités éoliennes et solaires, près de 900 mégawatts d’électrolyseurs, un dispositif de stockage par batteries ainsi qu’une station de dessalement d’eau de mer garantissant l’autonomie en ressource hydrique, lit-on dans Finances News Hebdo. Au-delà de son envergure industrielle, ce financement marque une première historique en constituant le tout premier apport accordé par une agence fédérale américaine à un projet d’énergie propre implanté dans les provinces du Sud. Cette impulsion diplomatique et économique s’inscrit au cœur de l’accélération de la stratégie nationale marocaine pour l’hydrogène vert, renforçant la position du Royaume pour s’imposer comme un carrefour régional majeur dans la production et l’exportation d’énergies bas carbone vers les marchés mondiaux.

Par La Rédaction
Le 29/07/2026 à 19h17
#Hydrogène vert#hydrogène propre#Washington#Laâyoune#USTDA

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