Dans une perspective d’évaluation de la viabilité économique de la production d’hydrogène vert à grande échelle au Maroc, la firme britannique Chariot s’apprête à développer des projets pilotes, en collaboration avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Le spécialiste britannique de l’énergie Chariot Limited, l’UM6P et le fabricant de systèmes d’électrolyses Oort Energy ont récemment conclu un partenariat pour le développement de projets pilotes de production d'hydrogène vert au Maroc, indique ce vendredi 4 novembre 2022 un communiqué de Chariot.

Utilisant un système d’électrolyseur à membrane électrolytique polymère (PEM), breveté par Oort, les projets pilotes annoncés permettront de séparer les composants de la molécule d'eau (H 2 O), pour produire de l’hydrogène vert (H) et de l’oxygène (O2) en utilisant des énergies renouvelables.

«Nous sommes ravis de nous associer à Chariot et Oort sur ce projet visant à mettre en œuvre une nouvelle technologie d’électrolyseur PEM dans le laboratoire UM6P pour l’éducation et la recherche et à travailler conjointement sur de nouveaux projets sur les technologies d’électrolyseur, l’échange et le transfert d’informations. Le secteur de l’hydrogène vert a besoin d’une collaboration de cette nature pour développer l’éducation et la recherche dans ce domaine nouveau et stratégique pour le Maroc», a affirmé Mohamed Bousseta, directeur de l’innovation pour l’industrie à l’UM6P.

Ce partenariat entre Chariot et l’UM6P permettra à terme d’évaluer la faisabilité du développement de la production d’hydrogène et d’ammoniac verts à grande échelle au Maroc. Il est prévu que l’un des projets pilotes sera hébergé dans les installations de recherche et développement de l’OCP Jorf Lasfar, au Maroc, a annoncé Chariot Limited.

«Nous sommes très heureux de travailler aux côtés d’Oort et de l’UM6P pour évaluer la viabilité d’un projet important d’hydrogène vert et étendre notre empreinte au Maroc. L’ambition de Chariot est de devenir l’un des principaux producteurs mondiaux d’hydrogène vert et d’assurer l’accès à une capacité d’électrolyseur fiable et rentable. Nous sommes impatients de commencer ce projet pilote et de collaborer à d’autres projets de cette nature à l’avenir», a souligné Adonis Pouroulis, PDG de Chariot Limited.