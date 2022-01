© Copyright : DR

Le Maroc sera bientôt un eldorado pour l’énergie issue de l’hydrogène vert, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison de ce mardi 18 janvier.

Se basant sur un rapport récemment publié par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le journal indique que le royaume fait partie de la liste des pays destinés potentiellement à devenir d’importants producteurs d’hydrogène vert. « Le Maroc est d’ailleurs considéré depuis plusieurs années déjà comme étant l’un des pionniers en matière d’énergies renouvelables. L’accélération du réchauffement climatique et son impact sur l’environnement sans oublier la hausse des prix d’énergies fossiles, sont autant de raisons qui vont pousser les consommateurs à explorer de nouvelles alternatives, notamment l’hydrogène vert», explique-t-on.

L’IRENA précise d’ailleurs que ce marché pourrait fournir jusqu’à 12% des besoins énergétiques mondiaux à l’horizon 2050. Selon certaines estimations, le royaume peut couvrir à lui seul de 2 à 4% des besoins mondiaux en carburant produit à partir de l’hydrogène vert.

Le journal rappelle que le Maroc multiplie depuis des années les initiatives en la matière et qu’en décembre 2020, sous l’égide du ministère de l’énergie, des mines et de l’environnement, l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont organisé le «World Power-to-X Summit», qui est une plate-forme régionale d’échange, dédiée à l’hydrogène vert et à ses applications (filière «Power-To-X»). « Plus de 2.000 personnes issues d’une soixantaine de pays des cinq continents ont pu suivre 90 conférenciers de différents horizons traitant des défis et opportunités de l’économie de l’hydrogène vert, sur l’ensemble de sa chaîne de valeur: de l’énergie verte jusqu’aux différentes applications chimiques et industrielles, ainsi que les aspects technologiques et les perspectives du marché», poursuit Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que les efforts du Maroc en matière d’énergie renouvelable ont été concluants.

Pour rappel, le royaume s’est doté d’une feuille de route ambitieuse en matière d’hydrogène vert. La stratégie déclinée dans ce sens sera mise en place de manière progressive, avec l’objectif d’assurer une exploitation optimale de l’ensemble du potentiel aussi bien pour l’économie nationale que pour l’export.