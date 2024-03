Hassan Boulaknadal nouveau président directeur général de la CIMR

Hassan Boulaknadal, actuel directeur de l'Office des changes, et nouveau président directeur général de la CIMR.

Hassan Boulaknadal est le nouveau président-directeur général de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites (CIMR). Ainsi en a décidé le Conseil d’administration de la CIMR, réuni ce mercredi 20 mars afin d’arrêter les comptes de l’exercice 2023. À l’issue de cette réunion, le jusqu’alors PDG de la Caisse, Khalid Cheddadi, a fait valoir ses droits à la retraire, demande à laquelle le Conseil a accédé.

«Le Conseil d’Administration a accepté cette démission et a remercié vivement M. Khalid Cheddadi pour le travail accompli ces 19 dernières années au sein de la CIMR avec notamment la réussite de la sortie de la CIMR du cadre règlementaire du code des assurances, l’adoption du statut de société mutuelle de retraite, ainsi que le renforcement des réserves techniques tout au long de son mandat», indique un communiqué de la Caisse.

S’en est suivie la nomination de Hassan Boulaknadal au poste de PDG de la CIMR. Banquier et financier de renom, ce dernier était jusqu’à présent directeur de l’Office des Changes. D’ailleurs, sa prise de fonctions à la tête de la CIMR reste conditionnée par la date de fin de sa mission au sein de l’Office. «Khalid Cheddadi assurera la présidence et la direction générale jusqu’à la prise de fonction effective de M. Hassan Boulaknadal», précise à ce titre le communiqué de la CIMR.