Had Soualem: 105 millions de dirhams pour rénover quatre grandes avenues

Une vue des travaux de la mise à niveau de la ville de Had Soualem. (S.Bouchrit/Le360)

Les travaux d’un projet structurant de mise à niveau de la ville de Had Soualem ont été officiellement lancés. L’opération mobilise une enveloppe globale de 105 millions de dirhams (MDH).

Elle est menée dans le cadre d’un partenariat entre la wilaya de la région de Casablanca-Settat, le conseil de la région, la province de Berrechid et la commune de Had Soualem. Dans une déclaration pour Le360, Amina Loufi, présidente de la commune de Had Soualem, a qualifié le projet de structurant et a indiqué que la commune y a contribué à hauteur de 75 MDH.

L’Agence régionale d’exécution des projets intervient comme maître d’ouvrage délégué de cette mise à niveau de la ville de Had Soualem, relève-t-elle, notant que les travaux se poursuivront tout au long de l’année prochaine.

Les travaux, explique la présidente de la commune, porteront sur la mise à niveau de quatre avenues principales de la ville: l’avenue Mohammed VI, l’avenue Hassan II, l’avenue Lalla Khadija et l’avenue Mohammed Ben Abdellah.

Le projet, ajoute-t-elle, prévoit le renouvellement du réseau d’éclairage public et la création d’espaces verts le long de l’avenue Mohammed VI. Cette artère est la plus longue du chantier, avec 6 kilomètres, les longueurs des autres avenues variant entre 800, 600 et 300 mètres, poursuit-elle.

Pour les projets de proximité, qui concernent les ruelles intérieures et l’assainissement liquide, ils relèvent d’une procédure distincte, selon la responsable qui a indiqué que les plis de l’appel d’offres ont été ouverts et que le marché a été attribué à une entreprise. Celle-ci est en train de constituer son dossier administratif et les travaux de ce volet doivent démarrer prochainement, a-t-elle assuré.