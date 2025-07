Marché de gros de Casablanca: la date de transfert vers Had Soualem est connue

Le déménagement du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca, actuellement installé à Sidi Othmane, débutera au premier trimestre de l’année 2028. C’est ce qu’indique le quotidien Assabah dans son édition du lundi 7 juillet, en précisant que cette opération marque le coup d’envoi du transfert vers une toute nouvelle plateforme régionale de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, en cours de construction dans la région de Casablanca-Settat.

Le nouveau site, qui s’étendra sur une superficie de 200 hectares, est situé sur les territoires des communes de Had Soualem et Sahil Oulad Hriz. Le terrain sera acquis par la commune de Casablanca, maître d’ouvrage du projet. Les travaux doivent s’achever dans un délai de 36 mois à compter de la signature de la convention de partenariat, conclue récemment entre les différents acteurs institutionnels impliqués.

«Ce chantier d’envergure est porté conjointement par cinq ministères, la Wilaya de la région Casablanca-Settat, cinq communes, la société de développement local Casablanca Prestations, ainsi que le groupe CDG à travers sa filiale Médea», souligne Assabah. Il s’inscrit dans le cadre du programme d’action de la commune de Casablanca et du plan de développement régional, avec pour ambition de restructurer durablement les circuits de distribution alimentaire.

Le coût global de la première phase du projet est estimé à deux milliards de dirhams, lit-on. Son financement est prévu sur trois ans à compter de 2025, avec une répartition annuelle équitable entre les différents partenaires. Le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture, celui de l’Équipement, le secrétariat d’État chargé de la pêche maritime, le ministère de l’Industrie, ainsi que la commune de Casablanca et le Conseil régional figurent parmi les principaux contributeurs.

Conçue comme une véritable «ville alimentaire», la future plateforme regroupera plusieurs pôles dédiés respectivement aux fruits et légumes, aux produits carnés, au poisson et aux denrées alimentaires diverses, lit-on encore. L’ensemble sera doté d’installations modernes répondant aux standards internationaux en matière d’hygiène, de logistique et de traçabilité. Le site intégrera également des services de stockage et de réfrigération, un centre de tri de caisses, des guichets bancaires et d’assurance, des ateliers de maintenance, un centre de santé, un lieu de culte, un hôtel, ainsi que des espaces de restauration et de stationnement.

À partir de la fin de l’année 2025, les premiers chantiers d’aménagement seront lancés sur le nouveau site. Leur achèvement est prévu début 2028, date à laquelle commencera le processus de transfert du marché de gros de Sidi Othmane, ainsi que du marché de poisson en gros, situé dans la même préfecture, et du marché de volaille installé à Hay Mohammadi.

Ce transfert sera encadré par la société Casablanca Prestations, en coordination avec les professionnels du commerce de gros, les importateurs, les agriculteurs et les acteurs logistiques. «Des concertations sont prévues pour accompagner cette transition sur les plans technique, économique et social, notamment en ce qui concerne la situation des nombreux travailleurs, journaliers ou permanents, qui évoluent dans ces marchés», lit-on encore.