Excelo finalisera l’an prochain la troisième et dernière phase de son plan d’investissements 2018-2020, annonce le pôle biscuiterie du groupe Anouar Invest dans un communiqué.

D’un montant de 100 millions de dirhams et avec la création de 200 emplois à la clé, elle permettra à la marque Ombrelle des produits du pôle biscuiterie du groupe Anouar Invest de se positionner sur le segment des cakes, en s’appuyant sur une technologie de pointe et le respect de standards internationaux.

À la conquête de nouveaux marchés, Excelo ambitionne d’offrir aux consommateurs une gamme de cakes variée à forte valeur ajoutée. La production annuelle prévue dans ce segment est de 5000 T pour un chiffre d’affaires évalué à terme à 145 millions de dirhams.

La gamme cake était jusqu’à présent importée de l’étranger ( Europe, Turquie …) et son prix apparaissait excessif pour les consommateurs marocains. Excelo a choisi de fabriquer lui-même cette gamme, avec une qualité identique mais à un prix plus accessible. Cela se traduit notamment par un investissement dans une nouvelle technologie. Elle permettra de produire pour le marché national et l'export, avec une vraie valeur ajoutée en termes de transfert de devises.

Grâce à cette nouvelle phase, Excelo porte à 300 millions de dirhams le montant des investissements consentis depuis 2018, en ligne avec son plan stratégique de développement qui vise à doubler la superficie de son parc industriel et créer 600 emplois. Cet engagement du groupe entre en résonance avec la signature récente par le secteur d’un contrat-programme avec l’État en vue d’un investissement de 800 millions de dirhams d’ici à 2024. Ce contrat-programme doit notamment permettre de générer plus de 13.000 emplois au Maroc.

Avec un volume allant jusqu’à 6 millions de biscuits vendus par jour, Excelo propose un large assortiment de produits sur l’ensemble des segments de la biscuiterie : gaufrettes, génoises, biscuits et madeleines. Cette qualité et cette variété de produit permettent à Excelo d’être l’acteur le plus dynamique de son secteur. Depuis 2012, son chiffre d’affaires enregistre une progression annuelle moyenne à deux chiffres.

La réussite d’Excelo est le résultat d’une démarche d’innovation permanente. Très investi en Recherche & Développement, le groupe lance une innovation chaque mois et garantit aux consommateurs une qualité aux normes mondiales. Le pôle biscuiterie est certifié par l’AFNOR ISO 9001 et ISO 22000. Il détient également le label Halal de l’Institut marocain de normalisation (IMANOR).



Le pôle biscuiterie du groupe Anouar Invest dispose de quatre sites industriels de production couvrant l’ensemble du territoire national: Best Biscuits Maroc et First Quality Food à Had Soualem, Cahimsa à Nador et Fapasa à Laayoune.

Il emploie plus de 1100 personnes et est doté d’une capacité de production qui répond à la demande du marché, tout en disposant d'un système de management orienté client avec une double certification ISO 9001 et ISO 22000, en plus d’une labellisation Halal.

Une grande diversité de produits est proposée sous la marque Ombrelle Excelo : Momo, Top Cookies, Genova, Biggy, Eyo’o, Choc’up, Petit Blé, Silvia, Mary Trini, etc.