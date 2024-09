Green Deal: signature imminente d’un nouveau programme Maroc-UE

Un nouveau programme de coopération dans le cadre du Green deal sera signé incessamment entre le Maroc et l’UE. Celui-ci portera sur l’économie circulaire (la gestion des déchets) et la décarbonation de l’industrie.. DR

Un nouveau programme de coopération dans le cadre du Green deal sera signé incessamment entre le Maroc et l’UE. Celui-ci portera sur l’économie circulaire (la gestion des déchets) et la décarbonation de l’industrie, notamment celles concernées par le CBAM (Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières), indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 25 septembre.

Paul-Henri Presset, chef de la section commerce et économie à la délégation de l’Union européenne auprès du Royaume du Maroc, qui en a fait l’annonce, vendredi dernier à Agadir, lors de la conférence sur «le Green Deal et les nouveaux enjeux de durabilité pour les exportations marocaines vers l’UE», n’en a pas dit plus.

«Pour le moment, on ne connaît pas le montant qui lui sera alloué, ni le mode opératoire qui sera adopté pour l’allocation des ressources financières et humaines (assistance technique)», lit-on.

En tout cas, ce programme sera le bienvenu. Parce que le Royaume place l’économie circulaire au cœur de sa nouvelle stratégie nationale de développement durable à l’horizon 2035.

Une démarche qui sera accompagnée de réformes législatives, dont l’amendement en cours de la loi 28.00, visant à réguler la gestion des déchets et à promouvoir la valorisation. «Mais aussi de diverses mesures pour gérer les déchets de manière plus efficace, notamment la réduction à la source, la collecte sélective, le recyclage, l’éco-élimination et la valorisation énergétique, ainsi que l’intégration de la responsabilité élargie du producteur et la valorisation énergétique», lit-on encore.

Des projets pilotes sont lancés dans six villes hôtes de la Coupe du monde 2030 pour promouvoir une économie circulaire adaptée aux besoins locaux, à travers l’adoption d’un mode de gestion spécifique adapté aux communes dont la quantité des déchets ne dépasse pas les 50.000 t/an.

Au niveau de la décarbonation de l’industrie en général et du CBAM en particulier aussi, qui entrera en vigueur en 2026, des actes ont été également posés par le ministère, qui a lancé le programme «Tatwir Croissance Verte» visant à accompagner les TPME industrielles dans leurs démarches de développement de process et produits décarbonés et à appuyer l’émergence de nouvelles filières industrielles vertes et la réduction de la pollution industrielle.