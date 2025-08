Glovo tourne la page du contentieux et s’engage pour plus d’équité

Après plusieurs mois d’instruction, la filiale marocaine de la plateforme de livraison Glovo vient de trouver un terrain d’entente avec le Conseil de la concurrence. Un accord transactionnel a été signé, mettant un terme définitif à la procédure engagée contre l’opérateur dans le secteur très concurrentiel de la livraison de repas à domicile, indique le magazine Challenge.

Tout au long du processus, Glovo Maroc assure avoir joué la carte de la coopération totale, multipliant les échanges avec l’autorité de régulation et affichant sa volonté de se conformer aux exigences d’un marché plus transparent et équilibré. «Ce règlement amiable consacre notre engagement à opérer dans un environnement concurrentiel sain, en phase avec les attentes de nos partenaires et des autorités», souligne la plateforme.

Parmi les engagements pris, Glovo s’est notamment tenu à revoir en profondeur ses accords commerciaux avec les restaurateurs affiliés. L’entreprise mettra fin aux clauses d’exclusivité souvent décriées, ouvrant ainsi la voie à une concurrence plus loyale entre établissements de restauration, écrit-on.

Un guide explicatif détaillant le fonctionnement de l’algorithme de classement des restaurants sera publié. Une première, destinée à lever l’opacité autour des critères qui orientent la visibilité des établissements sur l’application.

Au-delà de ses partenaires restaurateurs, Glovo promet également de mieux accompagner les milliers de coursiers indépendants qui assurent chaque jour les livraisons. La plateforme prévoit d’injecter environ 31 millions de dirhams supplémentaires par an pour soutenir ces auto-entrepreneurs, sous des modalités qui restent à préciser.

Dans la même dynamique, un Fonds d’Impact annuel de 5 millions de dirhams sera mis en place. Son objectif est de financer des bourses d’études supérieures et des formations professionnelles, afin d’offrir aux livreurs de nouvelles perspectives d’avenir, ajoute le magazine.

Par ailleurs, souligne Challenge, Glovo entend instaurer une tarification plus claire de ses services, faciliter l’accès des livreurs à des assurances mieux adaptées à leur statut d’indépendants et renforcer la sensibilisation aux règles de sécurité routière.

Cette série de mesures pourrait bien ouvrir la voie à un cadre réglementaire plus structuré pour les travailleurs des plateformes numériques dans le Royaume. Longtemps critiqué pour l’opacité de ses pratiques et les conditions de travail précaires de ses livreurs, le secteur de la livraison à la demande se voit ainsi contraint d’évoluer vers davantage de transparence et de responsabilité sociale.

Pour l’entreprise, ce virage se veut aussi une démonstration de sa capacité à accompagner l’émergence de nouvelles règles du jeu: plus d’équité pour les restaurateurs, plus de clarté pour les consommateurs et, surtout, une meilleure reconnaissance du rôle central joué par les coursiers.