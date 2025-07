Le Conseil de la concurrence dévoile les détails de l’accord conclu avec Glovo: fin de la procédure contentieuse

Le 24 juillet 2025, le Conseil de la concurrence a officiellement approuvé l’accord de transaction signé avec GlovoApp Morocco SARL, mettant fin à une procédure contentieuse entamée en février 2024. L’enquête portait sur des soupçons de pratiques anticoncurrentielles, notamment l’exploitation abusive de la position dominante de la plateforme et la dépendance économique de ses partenaires, en particulier dans le secteur de la livraison de repas.

Dans le cadre de cet accord, Glovo a accepté de revoir en profondeur plusieurs aspects de son fonctionnement au Maroc, à travers une série d’engagements contraignants, destinés à restaurer une concurrence saine et équitable sur le marché.

Fin des clauses d’exclusivité avec les restaurants

Première mesure phare: la suppression des clauses d’exclusivité figurant dans les contrats de Glovo avec les restaurants, cafés et autres partenaires. Cette disposition s’appliquera aux nouveaux contrats comme à ceux déjà signés, qui seront modifiés sans hausse de commission. L’objectif est de garantir aux établissements leur liberté de collaborer avec d’autres plateformes, et ainsi rétablir des conditions de concurrence loyale.

Plus de transparence pour les partenaires

Glovo s’est également engagée à renforcer la transparence sur le fonctionnement de sa plateforme. Ainsi, un guide explicatif sera mis à disposition des partenaires, détaillant les critères de classement et de visibilité des établissements sur l’application.

De même, le système de sponsoring et de services payants sera encadré par des règles objectives, transparentes et non discriminatoires, garantissant un traitement équitable entre tous les partenaires.

Plafonnement des commissions à 30%

Autre engagement majeur: le plafonnement du taux de commission à 30%. Tous les contrats en vigueur dépassant ce seuil feront l’objet d’un réajustement. Cette mesure vise à alléger les charges pesant sur les restaurateurs et à favoriser une relation commerciale plus équilibrée.

Valorisation du travail des coursiers

Glovo a également présenté un plan ambitieux pour ses coursiers auto-entrepreneurs, visant à instaurer un nouveau standard social dans le secteur. Ainsi, une contribution annuelle de 31 millions de dirhams sera injectée pour améliorer leur rémunération, sous réserve de certaines conditions à préciser.

De même, un fonds d’impact doté de 5 millions de dirhams par an sera consacré à des bourses pour la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. Glovo promet également de faciliter l’accès à des assurances adaptées, de sensibiliser les livreurs au cadre légal, et de préserver leur autonomie en tant que travailleurs indépendants.

Mise en place d’un programme de conformité

Enfin, Glovo s’engage à instaurer un programme de conformité au droit de la concurrence, incluant une cartographie des risques concurrentiels, des formations pour les équipes internes et la désignation d’un responsable conformité chargé de superviser ce dispositif.

Le Conseil de la concurrence a indiqué que la mise en œuvre effective de ces engagements fera l’objet d’un suivi rigoureux, et se réserve le droit de les réévaluer en fonction de l’évolution du marché.