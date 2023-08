Gaz naturel: Predator Oil & Gas identifie de nouvelles opportunités potentielles de forage à Guercif

Predator Oil & Gas, la société britannique détentrice de la licence d’exploration de pétrole et de gaz onshore dans le nord-est du Maroc, a annoncé le démarrage de son programme d’essais sans appareil de forage en septembre prochain. Le puits MOU-1, dans la région de Guercif, accueillera les premiers tests.

Pour ce qui est des futures opportunités de forage, la firme britannique a fait savoir que trois sites sont en cours de sélection pour être inclus dans une nouvelle étude d’impact environnemental. Une visite de terrain est programmée au cours de l’automne, afin d’évaluer le potentiel de gaz naturel dans les affleurements jurassiques au sud de Guercif

«Des études géochimiques sur la qualité et la maturation des roches mères, y compris des preuves de migration de gaz, pour la section jurassique pénétrée dans le puits MOU-4 devraient être achevées en septembre», précise-t-on.

Deux autres opportunités de forage à court terme sont également en cours d’évaluation, l’une étant couverte par une étude d’impact environnemental déjà réalisée et l’autre devant être intégrée dans la nouvelle étude. «L’évaluation du gaz peu profond à plus haute pression rencontrée dans le puits MOU-3 et une extension vers le sud-ouest de la structure MOU-3 seraient les cibles des futurs forages», souligne Predator Oil & Gas.