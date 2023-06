Gaz naturel: deux nouveaux réservoirs potentiels découverts par Predator Oil & Gaz à Moulouya

La société britannique Predator Oil & Gas, détentrice de la licence d’exploration de pétrole et de gaz onshore dans le nord-est du Maroc, a annoncé dans un communiqué la découverte de deux nouveaux réservoirs potentiels dans le cadre du forage du puits MOU-3 situé à Moulouya, dans la région de Guercif.

«La présence de gaz surpressé à faible profondeur et d’une roche couverture étanche efficace a permis d’identifier deux nouveaux réservoirs de gaz potentiels qui n’étaient pas connus avant le forage. Ce qui est encore plus important, c’est que le gaz surpressé a validé l’intégrité du piège peu profond et a identifié une voie claire pour la migration du gaz profond vers les six prochaines cibles à évaluer par MOU-3», a indiqué le président exécutif de Predator Oil & Gas, Paul Griffiths.

«Nous sommes très encouragés par ce que nous avons trouvé jusqu’à présent. Nous pensons qu’à ce stade précoce, c’est important dans le contexte de nos plans de développement du GNC (gaz naturel comprimé, ndlr), mais nous restons prudents alors que nous forons dans une section qui peut, ou non, contenir plus de gaz surpressé», a-t-il ajouté.

Les résultats positifs obtenus à ce jour par le puits MOU-3 à faible profondeur devront être évalués dans le cadre d’une série d’essais sans forage avec des intervalles à privilégier pour l’écoulement potentiel de gaz en cas de succès, a souligné Predator Oil & Gas dans un communiqué.

Cet exercice ne sera achevé que lorsque le puits MOU-3 sera diagraphié et que les diagraphies seront analysées afin de déterminer les zones présentant les meilleures caractéristiques de productibilité de gaz. La priorité sera donnée aux zones présentant un potentiel de débit de gaz élevé si les résultats de la diagraphie filaire le confirment, est-il précisé.