Gaz naturel: Energean en passe de quitter le Maroc après des résultats de forage en deçà de ses attentes

Le navire Stena Forth qui effectue les opérations de forage sur le puits Anchois-3, au large de la ville de Larache, dont la licence est détenue par la compagnie britannique Chariot Limited.

Energean s’apprêterait-elle à quitter le Maroc? C’est ce qu’a implicitement laissé entendre le PDG de la société énergétique gréco-britannique, Mathios Rigas, dans un entretien avec le média spécialisé Asharq Business, en marge du Salon international du pétrole d’Abu Dhabi (ADIPEC), qui s’est tenu du 4 au 7 novembre aux Emirats arabes unis.

La raison de ce probable départ, ce sont les résultats de forage non concluants obtenus par l’entreprise à l’issue d’opérations effectuées dans son champ offshore d’Anchois, situé dans la licence Lixus Offshore, au large de Larache, dont le potentiel certifié était estimé à 18 milliards de mètres cubes de gaz naturel. «Nous avons foré un puits offshore au Maroc, mais nous n’avons pas trouvé ce que nous espérions. De notre point de vue, il n’y a pas eu de progrès notable dans ce champ et les résultats n’ont pas été conformes à nos attentes», a-t-il affirmé.

Du gaz trouvé, mais en quantités insuffisantes

À l’en croire, la zone forée contient certes du gaz, mais dont les quantités pourraient être plus adaptées à une société de plus petite taille que la sienne. «Il serait préférable de faire appel à une entreprise de moindre envergure pour continuer ce projet», préconise-t-il, annonçant que son entreprise allait dorénavant se concentrer sur ses gisements en Méditerranée orientale, au Moyen-Orient et en Grèce.

Mathios Rigas n’a pas souhaité divulguer les détails des résultats du forage, préférant en laisser le soin au Maroc. «Je préfère ne rien dire tant que les résultats ne sont pas annoncés par le gouvernement marocain. Le gap est énorme et il est préférable que ce soit le gouvernement qui communique», a-t-il déclaré.

En avril 2024, Energean avait finalisé son accord avec la compagnie britannique Chariot pour acquérir respectivement 45% et 37,5% des parts dans les licences offshores de Lixus et Rissana du champ Anchois, contre 25% pour l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) dans chaque permis.

Rappelons qu’à l’issue des premiers résultats de forage publiés le 11 septembre sur les opérations menées dans le puits Anchois-3 du champ Anchois, Chariot avait annoncé la découverte de réservoirs de gaz naturel, non sans préciser que les couches de gaz étaient inférieures aux estimations du modèle géologique pressenti avant le démarrage des opérations.