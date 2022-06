© Copyright : Sound Energy/Twitter

Sound Energy, détentrice de la concession gazière de Tendrara, annonce ce jeudi 23 juin 2022, avoir conclu un accord avec Attijariwafa bank, pour organiser le financement, par emprunt, de son projet gazier dans l'est du Maroc.

Dans un communiqué, la société britannique cotée à la bourse de Londres, affirme avoir mandaté Attijariwafa bank pour mettre en place une facilité de dette senior à long terme, d'une durée maximale de 12 ans, d'environ 250 millions de dollars (soit près de 2,25 milliards de dollars). L’accord entre Sound Energy et Attijariwafa bank, est assorti d’une période d’exclusivité de huit mois.

D’après ce même communiqué, les fonds levés serviront à financer partiellement le développement de la phase 2 du gisement TE-5 Horst dans la concession de Tendrara, dont le coût est estimé à 3 milliards de dirhams. Il s’agit, grâce à ce financement, de contribuer à la construction de l'infrastructure gazière de la concession.

«L'annonce d'aujourd'hui confirme le soutien des financiers locaux à Sound Energy pour entreprendre le développement du projet de gazoduc de Tendrara», a déclaré Graham Lyon, président de Sound Energy, cité dans le communiqué.

«Attijariwafa bank est une banque de premier plan au Maroc et a fourni à Sound Energy un dossier convaincant», a-t-il ajouté, précisant que cet accord constituait «une étape importante vers la décision finale d'investissement».

En novembre 2021, pour rappel, Sound Energy et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) avaient signé un accord contraignant pour la vente du gaz naturel de la concession de Tendrara, dans l'Est du Maroc, sur une durée de dix ans.

Sound Energy s’est engagé dans ce sens à livrer au Gazoduc Maghreb-Europe un volume contractuel annuel allant jusqu'à 350 millions de mètres cubes de gaz naturel, pendant une période de dix ans.

Le 15 mars dernier, l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym), propriétaire et exploitant du gazoduc Maghreb-Europe, avait autorisé, le raccordement de la concession de production de Tendrara au GME, via un nouveau gazoduc qui sera construit sur 120 km, ouvrant ainsi la voie à la «décision finale d'investissement» sur le développement de la phase 2 de la concession de production de Tendrara.