Sound Energy, détentrice de la concession gazière de Tendrara, annonce avoir conclu avec l’Onhym un accord de raccordement au gazoduc Maghreb-Europe (GME). Cet accord marque une nouvelle étape importante vers l'entrée en vigueur effective du contrat de vente et d'achat de gaz signé par l'ONEE et Sound Energy en novembre 2021.

En vertu de cet accord, souligne un communiqué de Sound Energy, l’Office national des hydrocarbures et des mines (Onhym), propriétaire et exploitant du gazoduc Maghreb-Europe, autorise le raccordement de la concession de production de Tendrara au GME, via un nouveau gazoduc qui sera construit sur 120 km.

Le communiqué précise que l’Onhym s'est «engagé à mettre en place l'infrastructure de raccordement entre le nouveau gazoduc et le GME, facilitant l'acheminement du gaz de Tendrara vers tous les clients connectés au GME».

Sound Energy souligne que la conclusion de l'accord de raccordement du gazoduc remplit l'une des principales conditions restantes pour l’entrée en vigueur effective de l'accord contraignant de vente et d'achat de gaz signé par l’Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) avec la firme britannique, le 30 novembre 2021.

Cet accord, rappelons-le, prévoit la livraison par Sound Energy, qui détient la concession gazière de Tendrara dans l’Est du Maroc, au Gazoduc Maghreb-Europe (GME) d’un volume contractuel annuel allant jusqu'à 350 millions de mètres cubes de gaz naturel, pendant une période de dix ans.

Il consiste à extraire du gaz naturel via le forage de plusieurs puits de développement pour atteindre le débit journalier contractuel, traiter le gaz naturel produit à travers l’installation d’une unité de traitement de gaz naturel sur site, à laquelle les puits producteurs seront connectés, puis transporter le gaz traité via un nouveau gazoduc de connexion au GME.

«La conclusion de l'accord de raccordement au GME marque un nouveau progrès sur les différentes conditions requises pour parvenir à une décision d'investissement finale sur le développement de la phase 2 de la concession de production de Tendrara», a commenté à cette occasion Graham Lyon, président de Sound Energy.

Le 9 mars dernier, l’ONEE et la firme britannique Sound Energy ont annoncé avoir prolongé de trois mois le délai pour satisfaire les conditions de l’accord contraignant de vente et d'achat de gaz de la concession de Tendrara.

Avec la signature de l’accord de raccordement au gazoduc Maghreb-Europe (GME), il ne reste plus que deux conditions à satisfaire pour l’entrée en vigueur effective de l'accord contraignant de vente et d'achat de gaz: l’obtention de toutes les autorisations et permis nécessaires pour la construction des installations de gaz, et l'approbation finale de la décision d'investissement, par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et le ministère de l'Economie et des Finances.